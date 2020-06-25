借客機「客串」貨機 航空貨運業界變招求存
新冠肺炎疫情下，各國紛紛限制國民出入境，令航空業界首當其沖受重創；單計香港機場，今年5月的客機起降量就按年大跌85%。而過去4成貨量靠客機運送的貨運業，就面臨有貨無機送的情況，而需變招求存，包括將客機改裝「客串」貨機。
本港有42%的進出口商品貿易依賴空運，而貨運業界過去就有4成貨物透過客機運送，其餘6成透過貨機運送。然而，自新冠肺炎以來客機數量大跌，香港機場的客機起降量就由去年5月的約3萬架次，大跌至今年5月的近5,000架次，令貨運業界難以運貨。
為逆境求存，業界近日不惜將原有的客機改裝，或包機作全貨運用途，以運送更多貨物。具體的運作有3種，包括包機並僅用腹艙載貨、利用腹艙和機艙座位載貨和拆除機艙座位令全機均可載貨。
機管局商務執行總監陳正思指，若用以上方法，客機載貨量可由原先的約20噸，上升至約30至40噸，有助紓緩客機不足的問題。
而在今年1月至5月，貨運生態亦有所轉變，由過去的「64比」，轉為77%貨運靠貨機、17%客機、6%全載貨客機。
就結果而言，今年5月受貨機起降量上升29%、客機起降量下跌85%和新貨運模式出現互相影響下，本港今年5月的貨運量按年跌近7%，與今年3月和4月的雙位數按年跌幅比，跌幅稍為收窄。
|香港國際機場交通量臨時統計數字
|2019年5月
|2020年5月
|按年變幅
|過去12個月累計
|變幅
|旅客人數
|6,236,000
|35,000
|-99.4%
|48,281,000
|-36.0%
|貨物輸送量（公噸）
|404,000
|377,000
|-6.8%
|4,606,000
|-7.7%
|客機起降量
|30,710
|4,735
|-84.6%
|258,030
|-29.0%
|貨機起降量
|4,898
|6,335
|+29.3%
|61,060
|+6.2%
資料來源：香港機場管理局
陳正思表示，本港貨運量何時觸底反彈仍為未知數，但估計今年下半年的情況和上半年相若。展望未來，DHL的中亞區樞紐中心在2022年擴建完成和過路灣高端物流中心在2023年完工後，相信每年可為本港港額外增加共約276萬公噸處貨能力。
敦豪（DHL）中亞區樞紐中心總經理李吉慶則表示，由中國疫情開始緩和後，公司的貨運量已回升5%至10%，對香港貨運前景有信心。他又指，疫情以來有關口罩的貨運委託明顯增加，而近2至3星期，涉及BNO文件的速遞亦有所增加，惟兩者均難以估計具體升幅。
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記者：陳梓蔚