借客機「客串」貨機　航空貨運業界變招求存

▲ 為提高貨運量，有貨運公司包下客機，並將過去的客位變成貨倉。（機管局圖片）

新冠肺炎疫情下，各國紛紛限制國民出入境，令航空業界首當其沖受重創；單計香港機場，今年5月的客機起降量就按年大跌85%。而過去4成貨量靠客機運送的貨運業，就面臨有貨無機送的情況，而需變招求存，包括將客機改裝「客串」貨機。

本港有42%的進出口商品貿易依賴空運，而貨運業界過去就有4成貨物透過客機運送，其餘6成透過貨機運送。然而，自新冠肺炎以來客機數量大跌，香港機場的客機起降量就由去年5月的約3萬架次，大跌至今年5月的近5,000架次，令貨運業界難以運貨。

為逆境求存，業界近日不惜將原有的客機改裝，或包機作全貨運用途，以運送更多貨物。具體的運作有3種，包括包機並僅用腹艙載貨、利用腹艙和機艙座位載貨和拆除機艙座位令全機均可載貨。

機管局商務執行總監陳正思指，若用以上方法，客機載貨量可由原先的約20噸，上升至約30至40噸，有助紓緩客機不足的問題。

而在今年1月至5月，貨運生態亦有所轉變，由過去的「64比」，轉為77%貨運靠貨機、17%客機、6%全載貨客機。

就結果而言，今年5月受貨機起降量上升29%、客機起降量下跌85%和新貨運模式出現互相影響下，本港今年5月的貨運量按年跌近7%，與今年3月和4月的雙位數按年跌幅比，跌幅稍為收窄。

香港國際機場交通量臨時統計數字 2019年5月 2020年5月 按年變幅 過去12個月累計 變幅 旅客人數 6,236,000 35,000 -99.4% 48,281,000 -36.0% 貨物輸送量（公噸） 404,000 377,000 -6.8% 4,606,000 -7.7% 客機起降量 30,710 4,735 -84.6% 258,030 -29.0% 貨機起降量 4,898 6,335 +29.3% 61,060 +6.2%

資料來源：香港機場管理局

陳正思表示，本港貨運量何時觸底反彈仍為未知數，但估計今年下半年的情況和上半年相若。展望未來，DHL的中亞區樞紐中心在2022年擴建完成和過路灣高端物流中心在2023年完工後，相信每年可為本港港額外增加共約276萬公噸處貨能力。

▲ 機管局商務執行總監陳正思估計，貨運業今年下半年的情況和上半年相若。（陳國峰攝）

敦豪（DHL）中亞區樞紐中心總經理李吉慶則表示，由中國疫情開始緩和後，公司的貨運量已回升5%至10%，對香港貨運前景有信心。他又指，疫情以來有關口罩的貨運委託明顯增加，而近2至3星期，涉及BNO文件的速遞亦有所增加，惟兩者均難以估計具體升幅。

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記者：陳梓蔚