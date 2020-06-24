【林作裕美拍拖】林作發長文力撐女友　承認與裕美拍拖：十分幸福愉快

林作與裕美昨晚（6月23日）被媒體拍到拍拖，戀情由此曝光。林作因為有感媒體在報道中對裕美有不公平之處，故在昨晚即在個人社文平台發長文護花，同時並承認戀情。林作發文全文如下：

就今晚各大媒體廣泛報導一無名小卒與和田玉美小姐的新聞，本人認為有必要為和田小姐講幾句公道話：

第一，十分多網民，包括本人母親，歧視失婚女性。西方女大明星裡面，卻有許多曾失婚的人，例如 Angelina Jolie. 仲有哈利王子老婆 Duchess of Sussex.內地當紅藝人也比比皆是，例如楊冪。香港社會之封建程度，實在讓人咋舌。失婚無罪，只是前夫PK。

第二，多年來此女士一直飽受輿論批評，指她在前一段婚姻中出軌。據本人所了解，當時該段婚姻早已有名無實，那麼在分開狀態下女士想和誰一齊，實在是她的選擇。英國首相約翰遜，在成為首相時，成為歷史上第一位帶未婚女伴進駐唐寧街十號之人，而他其實根本仍然未和生了四個孩子的第二任老婆離婚。絲毫不減他的聲譽和地位。根據本人進一步了解，該段婚姻的男方有惡意營造出女方出軌情況，而當時藝人公司錯誤選擇不解釋，導致白白受了一個委屈。本人從西方角度，認為香港人的狹窄思想，乃造成很多人的身心不愉快之原因。

第三，多年來網民們歧視和田女士會考0雞蛋，但本人卻實在鄙視狀元們DSE滿分然後全部假惺惺選擇當醫生的膚淺。此次也證明，大導演但多年息影的張堅庭當年是含血噴人 - 本人從未歧視別人低學歷，反而是反精英，最討厭高分低能之人。本人實在是不介意學歷，堪稱極度包容，無論0分還是滿分。

第四，許多人歧視和田小姐出身寒微。但英雄莫問出處，許多影視紅星正正是公屋出身的帶著香港精神的好榜樣，本人連例子都懶得舉。本人母親出身極低，絲毫不減本人對母親的愛戴。

第五，真正判斷一個人，看的應該是她的人格、品行、道德觀。和田小姐這方面，近乎完美，是本人此生目前遇過最心地善良之人。她會無私幫助他人，時刻以別人利益出發，對人真誠，沒有算計。雖然本人是無神論者，但此基督徒助人為樂之精神，一直深深打動本人。

本人實在無意佔據任何報章版面，因為自己沒有成就，配不起。但看到如此多惡意言論攻擊和田小姐，本人實在按耐不住，選擇在自己小小平台，大聲和全世界說一聲：

本人和和田小姐（本人積極勸說和田小姐改姓田以免引起誤會及為了入鄉隨俗）過得很好，十分幸福愉快。不需要祝福，請盡情狂插。本人會不遺餘力以林作式的智慧，一步一步，改變香港各方面的封建思想，對女性的雙重標準歧視，為香港進一步改革開放，盡綿薄之力。