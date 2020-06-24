【林作裕美拍拖】與裕美撐檯腳斷正公開戀情　林作發長文護花：失婚無罪

▲ 與裕美拍拖斷正公開戀情，林作發長文護花：「失婚無罪！」

入行18年、感情生活多姿多彩的中日混血藝人裕美，日前被媒體影到與現職補習老師與保險業的前律師林作，於尖沙嘴手拖手撐檯腳斷正，戀情公開。其實早於2018年裕美與外籍男友分手時，林作已揚言要力追佳人，今年初更傳二人秘遊北海道兼同居。戀情曝光後，林作在其社交網站撰寫千字文，為女友裕美出頭。

現年30歲林作修讀法律，事業方面發展多多，曾任執業律師、藝人、補習導師、保險業，甚至參選區議會，最為人所道的當然是與「十優港姐」麥明詩的戀情。其新歡裕美的感情世界，與林作的事業相比，精彩程度有過之而無不及，即將32歲裕美之前的男友一大籮，於2016年更與結婚三年的圈外人林恩浩離婚。

【一曲走天涯】裕美曾傳與黃子恆不倫戀 感迷失患抑鬱曾自殘

▲ 入行18年來裕美的感情生活多姿多彩。（instagram圖片）

林作認與裕美拍拖

早於今年初，爆出林作與裕美同遊北海道，4月又因一段社交網站影片而傳出同居，一直以來二人矢口否認。直到日前有傳媒影到林作跟裕美在尖沙嘴「撐檯腳」，及後十指緊扣離場。

記者上前追問戀事，二人難掩一臉甜蜜，當時雖未有直接承認戀情，不過單看表情已蓋不住滿臉春風。

於報道爆出後，林作隨即在社交網站撰寫全文，除了默認與裕美的戀情，更列出五點護花。不少網民留言大讚林作「Man爆」。

【安心偷食】裕美評安心出軌受網民圍攻 過來人裕美千字文反擊：香港做明星要似聖人

▲ 林作多次在社交網站向裕美表達愛意。（instagram圖片）

【安心偷食】曾被指背夫暗交黃子恆 「過來人」裕美評「安心偷食」：情到濃時難控制

林作發長文護花

文中林作提到不少人對「失婚女士」抱有歧視，包括林作母親，看來這段戀情暫時未被林母認可，林作提到圈中失婚女士比比皆是：「香港社會之封建程度，實在讓人咋舌。」並指失婚無罪，只是前夫有問題。

接著林作又以英國首相約翰遜作例子，並指當年裕美與前夫是已有名無實，斥責男方惡意營造出女方出軌情況，而裕美的公司未有出面澄清，令她白受委屈。

對於有人把會考零分的裕美，與林作前女友、「十優港姐」麥明詩相比，林作自言從未視別人低學歷：「而是反精英，最討厭高分低能之人。本人實在是不介意學歷，堪稱極度包容，無論0分還是滿分。」

▲ 早於2018年林作已經表示要追求裕美。（instagram圖片）

【十優港姐】首次剖白淡出娛圈原因 麥明詩：當藝人令我跟世界脫軌

林作表示拍拖生活愉快

林作家住半山區麥當勞道豪宅，而裕美則出身公屋，林作就此表示：「許多人歧視和田小姐出身寒微。但英雄莫問出處，許多影視紅星正正是公屋出身的帶著香港精神的好榜樣，本人連例子都懶得舉。本人母親出身極低，絲毫不減本人對母親的愛戴。」

最後一點，林作大讚裕美的人格、品行和道德觀近乎完美：「是本人此生目前遇過最心地善良之人。她會無私幫助他人，時刻以別人利益出發，對人真誠，沒有算計。雖然本人是無神論者，但此基督徒助人為樂之精神，一直深深打動本人。」

林作對於佔據新聞版面感抱歉，又表示現時與裕美過得很好，二人十分幸福愉快：「不需要祝福，請盡情狂插。本人會不遺餘力以林作式的智慧，一步一步，改變香港各方面的封建思想，對女性的雙重標準歧視，為香港進一步改革開放，盡綿薄之力。」

▲ 律師出身的林作，近年轉投保險業。（instagram圖片）

林作早對裕美有愛意

早於2018年，林作放棄大律師的工作投身娛樂圈，首次見到裕美後已被對方深深吸引，更在社交網站撰文大讚對方：「除咗樣靚身材正呢啲行嘢外，佢真正令人著迷嘅，亦係目前我最珍重嘅女仔品質，係識do。咩意思？同佢相處，你會覺得好舒服。」

奈何當時裕美身邊有意大利籍商人男友Alex：「點解咁夠薑表白？除咗因為我肯定追唔到，就係因為佢男友係鬼佬，睇唔到嘅。」

當年年底裕美宣布與外籍男友分手後，林作曾在網上公開表示會發力追求裕美，希望於一個月時間內成功。過後他亦不時在社交網站表達愛意，至今終於把「女神」追到手中。

林作護花全文，即睇：【林作裕美拍拖】林作發長文力撐女友 承認與裕美拍拖：十分幸福愉快

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2