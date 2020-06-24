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【恐怖幼師】疑不滿午睡時間上廁所　幼兒園老師狠扯女童頭髮致跌倒撞瘀

教育 10:30 2020/06/24

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

幼兒園老師狠扯女童頭髮致其跌倒。

作為幼兒園老師應要有愛心和耐心教導小朋友，然而有台灣幼兒園的老師，卻以暴力對待學生，丟掉孩子的棉被、扯孩子頭髮致其跌倒，更向家長謊稱是孩子頑皮。

事發於上周，有台灣家長在facebook控訴女兒就讀的幼兒園，女兒告訴她在午睡時間上完廁所後，無故被老師丟掉棉被到走廊，在女兒走回床位時，更突然扯她頭髮致其跌倒。

不過，當時家長半信半疑，而老師亦主動道歉，並稱女兒上完廁所後不回位置午睡，一直打擾同學睡覺，而因為女兒有綁頭髮，所以幫她拿髮飾下來時可能扯到她頭髮。然而，女兒一直不敢上學，堅稱老師是故意扯她頭髮。

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翻查閉路電視證老師說謊

家長陪她回校時，剛巧見到另一班的老師竟然掌摑小孩，於是她要求園方提供閉路電視畫面，園方卻多番推搪，又說忘記了密碼、甚至說要格式化資料才能登入等。直至家長稱要請議員介入，園方才提供一小段閉路電視畫面。從片段可見，女兒上完廁所就乖乖回位置，卻被老師丟掉棉，甚至扯頭髮。

老師從一開始我問起時就開始說謊....我女兒也因為老師拉扯頭髮時，跌倒撞到矮床而腳瘀青。

原本家長公開了閉路電視畫面，後來決定控告幼兒園而將片段下架，目前家長已經報警，案件進入司法程序。

園方的處理態度竟是推託及轉學！直到拿到影片才來對不起、這種處理方式我們實在不敢恭維......請大家多多分享，不要再讓孩子們受到傷害。

大批網民亦紛紛批評幼兒園做法，稱不能姑息這些老師，「實在無法忍耐」、「希望妹妹不要有陰影」、「 心疼妹妹，那道歉真的太垃圾」。

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責任編輯：王明芳

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