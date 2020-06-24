【食用安全】$500貴價朱古力打開驚見蛆蟲　店方：雨季長蟲屬正常現象

▲ $500貴價朱古力打開驚見蛆蟲，店方稱雨季長蟲屬正常現象。

夏天炎熱潮濕，細菌繁殖速度快，若食材保存不當容易變質、腐壞。內地一名女子2個月購入一包名牌朱古力，惟近日發現部分朱古力長出蛆蟲，少則1條，多則有2至3條。事主向店方反映，卻獲回應指，雨季長蟲屬正常現象，質疑事主儲存不當所致。

據內地媒體報道，上海一名仲姓女子2個月前朱古力專門店「VENCHI」，以469元人民幣（約514港元）購入一包散裝朱古力，剛開始還捨不得食用，隔數天才吃1、2粒。直至近日再拆開朱古力時，竟發現剩下的朱古力長出蛆蟲。記者採訪事主時，即場拆開8粒朱古力，發現有5粒有蛆蟲爬出，少則1條，多則3條。

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店方：懷疑事主儲存不當所致

事主向店方投訴，商店負責人表示，由於上海近期處於梅雨季節，內含堅果的朱古力長蟲，是正常的現象。但事主表示難以接受這個解釋，她認為梅雨季節期間，食物最多容易發霉，但有朱古力內有蟲爬行，可能是本身已有蟲卵，懷疑是原材料受污染所致。

店方表示，每日都會抽查店內1粒朱古力，拆開檢視無，又指該款朱古力要存放在攝氏16至19度的環境，懷疑事主儲存不當，將朱古力存放在溫度較高和潮濕的地方才會長蟲。

正確儲存朱古力方法

消委會指出，朱古力適宜儲存在乾燥及陰涼地方，避免高溫或受陽光照射。最佳儲存環境為溫度約15-18℃及相對濕度約50%以下。

朱古力容易吸收氣味，而且不適合存放於溫度太低的地方。因此，雪櫃並非儲存朱古力最佳地方。如需放進雪櫃，可先把朱古力放進密實盒或袋内，以防止吸收雪櫃内的氣味及濕氣。

揀選預先包裝的朱古力產品時，宜參考包裝上的成分表和營養標籤。

製造朱古力的廠房多會同時製造堅果的朱古力。有食物過敏的消費者於揀選時，宜參考包裝上的成分表以了解朱古力含有及可能含有的致敏原。

如果不能一次吃完整排朱古力，應把朱古力封好，存放在乾燥及陰涼的地方，或與他人一起分享。

儘管朱古力含有多種營養素，消費者應留意食用分量，以免吸收過量的脂肪和糖，影響健康。

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責任編輯：羅嘉欣