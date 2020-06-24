【新冠肺炎】南亞疫情惡化　梁子超料回流潮結束輸入個案數目會下降

▲ 梁子超預料本港數星期後的輸入個案數字會下降。（資料圖片）

新冠肺炎疫情有緩和，截至昨日本港已連續第10日無本地感染個案，惟近日有多宗輸入個案。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，近數星期南亞疫情惡化得很快，不少地方因要重啟經濟而解除封城措施，或取消禁聚令等，令疫情惡化。他預計未來數星期返港人士的感染率仍高企，相信數星期後輸入確診個案會減少。

梁子超今（24日）早接受電台節目時指，本港近日的有多宗輸入個案，是因為南亞疫情惡化，印度、孟加拉、巴基斯坦等國家，要重啟經濟而解除封城措施，預計未來數星期感染率都會高企，至當地回流潮結束，輸入個案的數字才會下降。

他又提到， 新到港或回流的外傭都屬於高危組別，她們 分散在不同家庭，如未能阻截輸入個案，或會導致「外傭群組」爆發，本港社區爆發風險將較新加坡更大，建議港府應設立隔離營或在酒店讓到港外傭檢疫，因在家中檢疫或造成交叉感染，建議當局收緊相關安排。

至於昨日再新增一宗新冠肺炎死亡個案，梁子超指， 有關病人是祿泉樓群組個案的患者， 相信是與患者年長及有長期病患有關，而 外國亦有不少類似情況，又認為 本港要控制好安老院舍的情況，避免有疫症爆發出現，否則死亡人數或會急升。

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責任編輯：郭詩詩