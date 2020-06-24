涉酒店房勒斃6歲男孫　外婆認誤殺罪押後判刑

▲ 案件今（24日）於高等法院提訊。（資料圖片）

55歲外婆涉於酒店房間勒斃6歲男孫被控謀殺，案件早前於高等法院審訊，5女2男陪審團於上周一（15日）退庭商議至翌日早上，仍未得出有效裁決，法官遂解散陪審團，案件今（24日）於高等法院提訊。控方接納被告承認誤殺罪，基於精神失常可減輕刑責。法官先替被告索取最新近精神科報告，還押至7月22日判刑。



被告簡桂芳（現年55歲），被控於2018年3月18日謀殺死者鄭霆軒。法官指基於控方接納被告承認誤殺罪，基於精神失常可減輕刑責，法官裁定其罪成，押後判刑至7月22日，先替被告索取最新近精神科報告，被告還押候判。

根據控方早前的案情指，被告於案發前1天，與死者及男友飲茶後，曾到商場買玩具及到數碼港遊玩，其後被告與死者到肇事酒店租房間，以背包肩帶勒斃死者。被告其後向清潔工表示殺了人，要求報警。救護員到場後被告稱死者患精神病，要求救護員不要急救，男童送院後不治，證實被勒斃。

被告自辯稱患抑鬱，指自己照顧死者感到困難，並擔憂死者患精神病，案發時腦海中浮現死者是精神病人，遂用背包肩帶勒斃死者，她稱事發前希望與死者一同死。

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記者：林育慧