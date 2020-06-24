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Supper Moment首個紅館演唱會　YouTube今晚8時限時播放【內附連結】

娛樂 10:58 2020/06/24

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

Supper Moment是近年本地最紅的樂隊，紅館演唱會門票瞬間爆滿。（攝影：陳偉能）

自從兩年前完成首個瞬間爆滿的紅館演唱會後，本地樂隊Supper Moment幾乎完全靜止下來，但在樂隊下月即將推出《Supper Moment Live at The Coliseum》Blue-ray前，他們竟然今晚8時將整個演唱會在YouTube上限時播放，大家記得欣賞這隊近年本地最受歡迎樂隊的演出。

一直以來，熟知本地樂壇的朋友，都會懂得看Supper Moment的現場表演是最高享受，4位成員落力演出，而且主音Sunny例必在演唱會中途「插水」演出，掀動每晚高潮。

樂隊成軍12年，一直的夢想是能夠在紅館演出，而他們的夢想在2018年實現，當時Supper Moment Live演唱會瞬間爆滿，成為一時佳話，而完成演唱會後和推出精選唱片後休息了兩年，下個月即將會推出《Supper Moment Live at The Coliseum》Blu-ray影碟。

看過Supper Moment演唱會的人都知道主音Sunny每場都是毫不留力的演出。（圖片：Supper Moment fb）

6月24日Supper Moment首個紅館演唱會在YouTube限時播映。（圖片Supper Moment fb）

影碟內附有80頁精美相冊，連同演唱會主題曲《撼動》的10吋單曲黑膠，限量發行500套，一定成為樂迷們的珍藏。而意外的是影碟還未推出，樂隊早前宣布將這個演唱會於今晚8時在YouTube上在限時放送。

對於上次購買不到入場券的樂迷、又或是想更了解樂隊現場演出有多震撼，就不要錯過今晚的網上限時播放。

播放時間：6月24日上8pm

記者：何偉雄

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