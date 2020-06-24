【那些我愛過的人】黃翠如+陳自瑤為連詩雅慶生　Shiga：這部劇賺得最多嘅係呢份友誼

▲ 連詩雅、黃翠如和陳自瑤因合作《那些我愛過的人》成為好姊妹。（取自連詩雅facebook）

連詩雅（Shiga）演《那些我愛過的人》獲普遍好評，由此成功入屋，人氣急升。連詩雅更因拍《那些我愛過的人》與同劇合作的黃翠如和陳自瑤成為好朋友，在她們的社交平台上，不時有三人結伴遊玩的照片。

▲ 連詩雅表示她們每次的慶生飯局都很即興。（取自連詩雅facebook）

將於6月29日32歲生日的連詩雅，獲好姊妹黃翠如和陳自瑤與她提前慶生。Shiga把生日飯局的照片放上個人社交平台，並寫：

這部劇

賺得最多嘅

係呢份友誼

我哋每一次慶生都係好即興

但就係點都要見個面

雖然我哋三個性格都好唔一樣

但係唔知點解就係因為咁

好似有種互補不足嘅感覺 （主要係你地兩個補我嘅不足🤣🤣🤣）

所以希望我哋喺嚟緊嘅日子繼續

互相扶持，互相傾訴，互相提點

Love uuuu twoooooo~❤️❤️❤️😘

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Ps: 仲有呢個蕭太特登訂嘅 gluten free, sugar free, low carb 嘅蛋糕 Tony Wong師傅特整，Shop冇得賣㗎～ （但係希望遲啲有因為真係太好食）

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#有人嚟緊10幾日要做嘢所以早一個禮拜慶祝

#有心人

#那些我愛緊的人

#那些我愛過的人

#方書文

#方樂汶

#錢莉媛

▲ 連詩雅在本月29日將迎32歲生日。（取自連詩雅facebook）

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