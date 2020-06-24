【那些我愛過的人】黃翠如+陳自瑤為連詩雅慶生 Shiga：這部劇賺得最多嘅係呢份友誼
娛樂 11:06 2020/06/24
連詩雅（Shiga）演《那些我愛過的人》獲普遍好評，由此成功入屋，人氣急升。連詩雅更因拍《那些我愛過的人》與同劇合作的黃翠如和陳自瑤成為好朋友，在她們的社交平台上，不時有三人結伴遊玩的照片。
將於6月29日32歲生日的連詩雅，獲好姊妹黃翠如和陳自瑤與她提前慶生。Shiga把生日飯局的照片放上個人社交平台，並寫：
這部劇
賺得最多嘅
係呢份友誼
我哋每一次慶生都係好即興
但就係點都要見個面
雖然我哋三個性格都好唔一樣
但係唔知點解就係因為咁
好似有種互補不足嘅感覺 （主要係你地兩個補我嘅不足🤣🤣🤣）
所以希望我哋喺嚟緊嘅日子繼續
互相扶持，互相傾訴，互相提點
Love uuuu twoooooo~❤️❤️❤️😘
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Ps: 仲有呢個蕭太特登訂嘅 gluten free, sugar free, low carb 嘅蛋糕 Tony Wong師傅特整，Shop冇得賣㗎～ （但係希望遲啲有因為真係太好食）
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#有人嚟緊10幾日要做嘢所以早一個禮拜慶祝
#有心人
#那些我愛緊的人
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撰文 : TOPick柴犬出動