【林作裕美拍拖】裕美自認戀情多全因心理需要　曾失婚被指背夫出軌黃子恆

▲ 裕美自認戀情多全因心理需要，曾失婚被指背夫出軌黃子恆。

林作與裕美昨日（6月23日）被影到十指緊扣，事後雙方大方承認戀事。回看二人過去的感情史，林作公開的圈內前女友僅得「十優港姐」麥明詩一人，而入行18年的裕美，感情世界多姿多彩，更曾於2013年結婚，無奈婚姻只維持了短短3年。

即將32歲的裕美，於2002年參加全港普通話歌唱大賽後入行，簽約陳百祥旗下任歌手，雖然初入行時備受公司力捧，可惜星途一般。

不過當年裕美曾因為工作而患上抑鬱症，胡亂服藥更經常割手腕和撞牆，後來經過治療後已經脫離中度抑鬱症。而多年來最為人津津樂道的，是其感情生活。

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▲ 林作與裕美大方承認戀情。（facebook圖片）

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裕美曾與阮民安張彥博拍拖

初入行時裕美曾與同公司的阮民安（Tommy）拍完，後來又傳出與陳柏宇的緋聞，男方過後在接受電台訪問時承認二人曾經相戀。

在2011年，裕美於教會認識同為基督徒的樂隊「赤子」成員張彥博，二人曾到談婚論嫁的階段，不過後來卻被影到裕美與鼓手鄧應祈激吻，裕美指後者才是其男友，及後於2013年宣佈分手。

▲ 現在的裕美與初出道時的樣貌相距甚遠。（facebook圖片）

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裕美黃子恆傳不倫戀

隨即裕美宣布與教友林恩浩相戀並在同年底結婚，二人更結伴到展開澳洲工作假期，直到2016年傳出婚變，同時被拍到裕美搭上黃子恆，更發展至同居關係，裕美立即被全城斥責背夫出軌。

當時她跟黃子恆分別有向公開交代表件，提到她曾經受到前夫家暴，並單方面申請離婚，裕美又曾稱：「如果該婚姻、情侶關係係有名無實，或者有共識分開、離心已決，那麼所謂的出軌、偷食，也係有名無實，不值得大家批判的。」然而裕美跟黃子恆的戀情維持不了多久便告吹。

▲ 多年來裕美桃花旺盛。（facebook圖片）

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林作早欣賞裕美

於2017年，有傳出裕美與無綫高層樂易玲幼子Ryan相戀，姊弟戀相差8歲，不過她表示只視對方為「細佬」。

同年裕美公開與意大利籍商人男友的戀情，對方任職大型私人銀行，更在香港創立外語學校，然而在2018年聖誕節，裕美宣佈因與男友長期分隔異地，決定和平分手、回復單身。

當時已公開表示對裕美有好感的林作，在社交網站揚言要開始力追女方，去年年初又傳出二人雙雙同遊日本，不過似乎當時戀情還在蘊釀中，最後林作終於成功追到「女神」、奪得美人芳心。

▲ （facebook圖片）

裕美感情生活精彩，全因她是個敢愛敢恨的人，當時被全城斥責背夫偷食。

在「安心事件」爆發時，裕美以「過來人」身份發表感想，來自單身家庭的她直指：「人性都係渴望愛，尤其我是單親家庭，媽咪好傳統，她永遠不會攬我一下，同講一句我愛你，其實媽咪是愛到我死，女仔好易投放在男友身上，過往男朋友都會同我講，不要當我是你老豆。想尋覓完整家庭愛，是我拍好多次拖原因，我不是找藉口，是心理上需要。」

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