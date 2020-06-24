【全球暖化】西伯利亞最冷北極圈小鎮錄38度高溫　科學家：氣候轉變提早了80年發生

▲ 俄羅斯位於北極圈小鎮維爾霍揚斯克鎮近日錄得破紀錄38°C，引來各方關注北極圈的暖化問題。

被譽為冬天的冠軍的西伯利亞人，可能也要加上夏天的冠軍稱號了。最近俄羅斯西伯利亞小鎮維爾霍揚斯克鎮（Verkhoyansk）錄得破紀錄的38°C高溫，若經確實將創下北極圈最高溫紀錄。而天氣異常引發諸如大規模山火、冰層融化及油洩漏等事故。

維爾霍揚斯克鎮位於薩哈共和國（Sakha Republic）內，距首都莫斯科（Moscow）東北方約4660公里，鎮上約有1300位居民。小鎮緯度67.5度，座落於北極圈（始於66.5度）內，這次高溫令人關注北極圈受氣候暖化的影響。

提早了80年發生的高溫

過去這個小鎮冬天普遍溫度為零下50°C，是世界上最冷的地區之一，更曾出現零下68°C極端低溫。而夏天氣溫最高可達37.2°C，獲《健力氏世界紀錄》評定為全球溫差最大的地方。

▲ 維爾霍揚斯克鎮冬天普遍溫度為零下50°C。（相片：Getty Images）

根據歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務中心（Copernicus Climate Change Service，C3S）數據，今年5月部分西伯利亞地區的地表均溫比起往年足足高了10度，是自1979年記錄以來最熱的5月，西伯利亞河流中的冰塊亦異常早地破裂，在6月錄得平均20°C高溫。

異常高溫引來多位科學家關注，丹麥氣候科學家Martin Stendel指，若不考慮氣候變化，5月西伯利亞西北部溫度急劇變化只會在10萬年中發生一次。而美國氣象學家Jeff Berardelli指：「原本我們預計2100年才會到達的高溫，現在提早了80年發生。」

山火漏油事故不斷

這股熱浪亦為帶來自然災害。衛星鏡頭顯示西伯利亞位處北極圈附近的地區出現多次野火，據C3S資深科學家Mark Parrington指出，該區域的野火數量和強度大大增加，重創當地森林。

▲ 西伯利亞位處北極圈附近的地區出現多次野火重創森林（紅點示）。（相片：twitter@@WeatherProf）

而在5月，西伯利亞工業城市諾里爾斯巿（Norilsk）發生嚴重漏油事故，2萬噸柴油流出，受污染的水域達20公里，厚度達20厘米，諾里爾斯河污染程度超出標準數萬倍，更有可能洩漏到北冰洋，俄羅斯北宣佈進入緊急狀態。

▲ 永久凍土層融化破壞儲油罐，導致2萬噸柴油或會流出北冰洋。（相片：綠色和平）

肇事原因，相信與西伯利亞油儲罐支架下方的永久凍土層融化有關，破壞了儲存設施。這件事被認為是北極史上最嚴重的石油洩漏事件。

北極圈持續暖化

北極圈暖化持續惡化，其升溫速度是地球其他地區的兩倍。氣候專家警告，北極或會在2040年就看不到冰層。

這樣的變暖帶來無遠弗屆的後果，根據美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）的資料，北極冰層加速融化，除了水位上升，更導致季節性積雪不像白色，吸收更多陽光。而減少冰塊反射陽光，海洋亦將變暖。

▲ 北極冰層融化，北極熊也將再無處容身。（相片：綠色和平）

此外，NOAA的2019年北極報告發現，北極永久凍土層融化，每年可釋放多達6億噸的淨碳到大氣中。

記者：陸明敏