【港區國安法】張國鈞指國安案件是否由外籍法官處理　需按實際案件而定

▲ 張國鈞指，社會上很多界別大原則上支持港區國安法。（資料圖片）

人大法工委副主任張勇在昨日（23日）「港區國安法」座談會上指，本港不少法官有外國護照，沒有「一刀切」完全禁止這些法官審理國安案件，而是由特首指定一批適合法官，可避免相關法官審案時或出現「雙重效忠」。行政會議成員、民建聯立法會議員張國鈞表示，港區國安法說明未有為法官國籍設限，認為是否不會由外籍法官處理，要視乎實際有國安案件出現時才知道。

張國鈞今（24日）早接受電台訪問時指，「港區國安法」說明未有為法官國籍設限，亦無提及追溯力，令大眾感覺可以接受。他又指，社會上很多不同界別在大原則上，都支持港區國安法，但關注審理涉及國家安全安全案件的法官國籍及追溯力等問題。

他又指，有關「港區國安法」的案件是否不會由外籍法官處理，需視乎實際有關案件出現時才知道，但認為人大常委會的決定已尊重港人意見，提出折衷辦法及留有空間。他又提到，如案件涉及外國人，處理法官屬同一國籍，或出現兩難情況，因此有機制由無利益衝突的法官負責審理，以免引起外界不滿，以及對司法得以彰顯有疑問。

對於中央對國安案件保留管轄權， 張國鈞認為相關安排屬「兜底」做法。他又引述全國人大常委譚耀宗指，只屬極少數案件才需要有關安排，例如涉及外交層面的極端案件，便要由國家處理，並相信絕大部分涉及國家安全的案件，正常情況下都可在本港處理，希望內地盡早公布法律條文細節，讓社會盡早掌握。

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責任編輯：郭詩詩