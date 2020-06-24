【港區國安法】郭榮鏗：由特首委任法官違反司法獨立 屬人治做法
社會 11:20 2020/06/24
根據新華社發布的「港區國安法」的草案說明，將授權行政長官從現任或退休法官中，挑選若干人士以審理國安法案件。
法律界立法會議員郭榮鏗今日於電台節目《千禧年代》上表示行政長官並不清楚司法機關內的運作，由行政長官委任一批法官處理國安案件是違反司法獨立，因此舉代表特首同時執行行政與司法權。他認為由終審法院首席法官或司法人員推薦委員會委任會較為合適。他又提到雖然現屆特首林鄭月娥委任前會諮詢首席法官意見，但不代表下一屆特首同樣會進行諮詢，認為委任此舉屬「人治」。他重申司法機關如何處理案件，應由司法機關決定。
全國人大常委會法工委副主任張勇昨日（23日）指國安法沒有禁止擁有外國居留權的香港法官審理國安案件，而是而是由行政長官指定一批法官去審理，認為此舉可以避免法官審案時陷入雙重效忠之境地。
對此，郭榮鏗提到在挑選法官不應以膚色或國籍區分，因本港有很多的司法人員都有外國國籍，但不代表是效忠外國，強調法官是按法律及證據判案，與其國籍與膚色無關，若以膚色區分是對人十分不尊重。郭榮鏗又提出不少建制派立法會議員都有外國國籍，是否即屬於外籍議員。
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責任編輯：郭家穎