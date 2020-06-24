【港區國安法】郭榮鏗：由特首委任法官違反司法獨立　屬人治做法

▲ 郭榮鏗認為有關法官由終審法院首席法官或司法人員推薦委員會委任會較為合適。（資料圖片））

根據新華社發布的「港區國安法」的草案說明，將授權行政長官從現任或退休法官中，挑選若干人士以審理國安法案件。

法律界立法會議員郭榮鏗今日於電台節目《千禧年代》上表示行政長官並不清楚司法機關內的運作，由行政長官委任一批法官處理國安案件是違反司法獨立，因此舉代表特首同時執行行政與司法權。他認為由終審法院首席法官或司法人員推薦委員會委任會較為合適。他又提到雖然現屆特首林鄭月娥委任前會諮詢首席法官意見，但不代表下一屆特首同樣會進行諮詢，認為委任此舉屬「人治」。他重申司法機關如何處理案件，應由司法機關決定。

【港區國安法】特首指定法官審案 大律師公會憂削弱司法獨立

全國人大常委會法工委副主任張勇昨日（23日）指國安法沒有禁止擁有外國居留權的香港法官審理國安案件，而是而是由行政長官指定一批法官去審理，認為此舉可以避免法官審案時陷入雙重效忠之境地。

對此，郭榮鏗提到在挑選法官不應以膚色或國籍區分，因本港有很多的司法人員都有外國國籍，但不代表是效忠外國，強調法官是按法律及證據判案，與其國籍與膚色無關，若以膚色區分是對人十分不尊重。郭榮鏗又提出不少建制派立法會議員都有外國國籍，是否即屬於外籍議員。

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責任編輯：郭家穎