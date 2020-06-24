【北京疫情】外賣速遞員確診染疫　潛伏期日做14小時平均每日接50訂單

▲ 北京一名外賣速遞員確診感染新冠肺炎。

北京新一波新冠肺炎疫情持續，繼百事公司廠房爆發多宗確診個案後，當局昨日（23日）公布一名外賣速遞平台的車手也確診。患者於6月1日至17日期間每日平均接50張訂單，6月21日送院檢查並於當日確診。

據人民網報道，北京昨日召開第130場新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會，表示有一名外賣速遞車手確診新冠肺炎。根據朝陽區疾控機構流調顯示，該名47歲男患者住在朝陽區小紅門（地區）鄉紅寺村，職業為外賣員。

6月1日至17日期間，該名外賣員每日透過「餓了麼」平台接單送餐。送餐範圍西起南苑路，東至周庄村，北起天壇東門，南至榴鄉橋，每天早上7時工作至晚上9時，平均每天接50張訂單。下班後，他再騎電單車往首開福茂商場接妻子回家。

6月18日早上11時至下午1時，他在南城香（芳古路店）、方莊市場，以及住所附近的肖村菜店購物，然後回家，當日並無接單記錄。

6月19日早上10時起，他在每日優鮮（順四條店）、南城香（成壽寺店）、老家肉餅（中海城店）、果多美(北京劉家窯店)等店接單，下午3時在住所附近的鴻熹超市購物，晚上10時在住所附近水果攤購物。

6月20日，他早上10時工作至晚上10時，曾在果多美（方莊店）、每日優鮮（順四條店）等店接單。至6月21日早上9時，他由救護車送至垂楊柳醫院發熱門診，當日確診感染新冠肺炎。

有密切接觸的車手正在隔離

「餓了麼」外賣速遞平台日前在其官方微博公布一系列應變措施：與確診員工有密切接觸的車手，已第一時間暫停接單，目前正在指定隔離中心集中隔離；至於北京地區新註冊的車手，也需通過核酸檢湔後才可接單。該平台又指，已把確診員工過去20日的行程上報北京市疾控中心，會積極配合中心的安排。

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責任編輯：羅嘉欣