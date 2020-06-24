  • 32°C
香港時間 : 2020624日 (三) 12:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【那些我愛過的人】馬貫東投資飲食生意慘蝕6位數　感激媽媽支持過難關誓報親恩

娛樂 12:09 2020/06/24

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

馬貫東在曾曾與好友合資做手工啤酒生意。

入行14年的馬貫東，之前已因為參演《愛•回家之開心速遞》成功入屋，近日更憑新劇《那些我愛過的人》演亞氏保加症醫生古希晨一角人氣急升，演技備受認同。

馬貫東捱足多年終於上位，他亦曾接受TOPick專訪時稱，過去有段時間因演藝工作量不足，要做攝影副手幫補生計。另外，他曾與友人合資開店，可惜最終因意見不合，店舖只經營了1年多後便結束，更蝕本離場。

【那些我愛過的人】曾當攝影副手幫補生活　33歲馬貫東入行14年首當男二：不覺遲

馬貫東在《那些我愛過的人》的演出受觀眾讚賞。（Instagram圖片）

【那些我愛過的人】李日昇為角色花半年時間地獄式操肌　9月約滿大台無意再續約

馬貫東曾投資生意失敗

2015年，馬貫東與好友合資開設專賣熱狗的手工啤酒吧，並以自己做生招牌吸客，而且首3個月便賺錢，生意算是搞得有聲有息。

可是在年多後，他便因與友人意見不合所以結束生意，最終蝕了6位數離場。

馬貫東曾在接受傳媒訪問時指，開店的款項有部分是由媽媽支付，所以對於生意失敗而感到愧疚，幸好媽媽沒有因此怪責。而且馬貫東覺得自己還年輕，這一次蝕錢卻換寶貴經驗，並且日後有時間可賺回所失去。

【那些我愛過的人】羅天宇晒合照疑秘戀蘇皓兒　「短髮周慧敏」Chloe曾跟王宗堯拍拖

馬貫東的媽媽有份投資生意。（Instagram圖片）

最想買樓報答家人

馬貫東出身於單親家庭，小時候由媽媽一手湊大他與兩個姊姊，一家人感情要好。長大後的馬貫東為追演員夢，一畢業便投身娛樂圈，可是因經驗尚淺而未有太多重要的演出機會，收入不多，要靠打多份工維生，如攝影副手及健身教練等。

不過，馬貫東的家人並無因此阻礙他追夢，反更全力支持，甚至在他經濟不好時救助。馬貫東對於家人一直心存感激，最想將來買樓報答媽媽及姊姊。

馬貫東最想買樓報答家人。（Instagram圖片）

幸好，馬貫東自參演處境劇《愛•回家》系列後演技入屋，獲得更多的工作機會。

至2018年，他跳出處境劇，並獲得不少演正劇的機會，今次《那些我愛過的人》的演出更受到觀眾讚賞，事業有望更上一層樓。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【那些我愛過的人】《愛回家》「博士」演高智商亞氏保加症醫生　馬貫東靠3個特徵揣摩患者神髓
13:35 2020/06/10
【那些我愛過的人】《愛回家》「博士」演高智商亞氏保加症醫生　馬貫東靠3個特徵揣摩患者神髓
【那些我愛過的人】馬貫東演智商160自閉症醫生　天才愛因斯坦也是亞氏保加症患者【有片】
12:03 2020/06/12
【那些我愛過的人】馬貫東演智商160自閉症醫生　天才愛因斯坦也是亞氏保加症患者【有片】
【那些我愛過的人】曾當攝影副手幫補生活　33歲馬貫東入行14年首當男二：不覺遲
12:06 2020/06/14
【那些我愛過的人】曾當攝影副手幫補生活　33歲馬貫東入行14年首當男二：不覺遲
馬貫東 演員 娛樂人物職業 那些我愛過的人 開心速遞 電視劇 TVB 亞氏保加症 娛樂行業

最高瀏覽

【住屋悲歌】尖沙咀「女神套房」月租$6500　廚房零間隔相連廁所雪櫃掛天花板
10:38 2020/06/23
【住屋悲歌】尖沙咀「女神套房」月租$6500　廚房零間隔相連廁所雪櫃掛天花板
【遊牧家庭】港夫婦同棄高薪厚職全家旅居中日泰　70後金融人：我們一家好享受
18:52 2020/06/16
【遊牧家庭】港夫婦同棄高薪厚職全家旅居中日泰　70後金融人：我們一家好享受
【食用安全】荔枝含天然化學物大量進食可致死　食安中心：小朋友一次不可食超過5粒
16:46 2020/06/22
【食用安全】荔枝含天然化學物大量進食可致死　食安中心：小朋友一次不可食超過5粒