【那些我愛過的人】馬貫東投資飲食生意慘蝕6位數　感激媽媽支持過難關誓報親恩

▲ 馬貫東在曾曾與好友合資做手工啤酒生意。

入行14年的馬貫東，之前已因為參演《愛•回家之開心速遞》成功入屋，近日更憑新劇《那些我愛過的人》演亞氏保加症醫生古希晨一角人氣急升，演技備受認同。

馬貫東捱足多年終於上位，他亦曾接受TOPick專訪時稱，過去有段時間因演藝工作量不足，要做攝影副手幫補生計。另外，他曾與友人合資開店，可惜最終因意見不合，店舖只經營了1年多後便結束，更蝕本離場。

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▲ 馬貫東在《那些我愛過的人》的演出受觀眾讚賞。（Instagram圖片）

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馬貫東曾投資生意失敗

2015年，馬貫東與好友合資開設專賣熱狗的手工啤酒吧，並以自己做生招牌吸客，而且首3個月便賺錢，生意算是搞得有聲有息。

可是在年多後，他便因與友人意見不合所以結束生意，最終蝕了6位數離場。

馬貫東曾在接受傳媒訪問時指，開店的款項有部分是由媽媽支付，所以對於生意失敗而感到愧疚，幸好媽媽沒有因此怪責。而且馬貫東覺得自己還年輕，這一次蝕錢卻換寶貴經驗，並且日後有時間可賺回所失去。

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▲ 馬貫東的媽媽有份投資生意。（Instagram圖片）

最想買樓報答家人

馬貫東出身於單親家庭，小時候由媽媽一手湊大他與兩個姊姊，一家人感情要好。長大後的馬貫東為追演員夢，一畢業便投身娛樂圈，可是因經驗尚淺而未有太多重要的演出機會，收入不多，要靠打多份工維生，如攝影副手及健身教練等。

不過，馬貫東的家人並無因此阻礙他追夢，反更全力支持，甚至在他經濟不好時救助。馬貫東對於家人一直心存感激，最想將來買樓報答媽媽及姊姊。

▲ 馬貫東最想買樓報答家人。（Instagram圖片）

幸好，馬貫東自參演處境劇《愛•回家》系列後演技入屋，獲得更多的工作機會。

至2018年，他跳出處境劇，並獲得不少演正劇的機會，今次《那些我愛過的人》的演出更受到觀眾讚賞，事業有望更上一層樓。

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