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【自私司機】的士司機戴氣閥口罩　銅芯口罩掛冷氣出風位乘客嚇落車

健康 11:36 2020/06/24

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有乘客近日搭的士時遇到一個司機人戴上氣閥口罩，並將銅芯口罩掛在冷氣出風位。

新冠肺炎疫情下，人人出入比以前更注重衞生。有乘客卻反映，近日搭的士時遇到一個司機，將銅芯口罩掛在咪錶上方的冷氣出風位，而司機本人戴上的更是坊間俗稱「自私罩」的氣閥口罩，嚇得該名乘客慌忙趕落車，批評司機衞生意識欠奉。

據Facebook群組「黃的台」，有乘客昨日因時間太匆忙，來不及使用的士配對服務，隨便在街上截了一輛的士。然而當她一上車，就發現年屆中年的司機，戴著氣閥口罩，同時將銅芯口罩掛在車廂冷氣出風位，令她頓時想落車。她即時跟司機說「轉彎有落」，落車前只是拋下一句：

你個口罩咁樣掛係冷氣位好唔衞生呀！

網民群起指責該名司機：「好核突」、「太唔衞生」、「自私到極點」，又有人批評司機將口掛在出風位的行為：「吹番晒啲菌出嚟俾你地吸」、「成個車廂飄滿口水」但亦有人嘗試為司機辯解：「定係個口罩其實係乾淨，司機唔敢戴，用黎過濾冷氣吹出黎嘅氣體？」

【無品乘客】無品大叔巴士上剪腳甲盤腿坐　乘客勸籲作狀想打人

何栢良：勿用「自私」氣閥口罩

港大感染及傳染病中心總監何栢良曾提醒市民勿用氣閥口罩。從防疫角度上，外科口罩可以預防飛沫及口水，具有防水層、過濾層及吸水層，而有氣閥的口罩，是過濾塵埃，令長時間在外工作的人士透氣比較舒服，但如果有關人士受感染，即是變相播毒：

戴口罩是為防止受感染以及避免播毒，如果有氣閥即是可以將自己的飛沫放出去，比戴棉布的口罩更加差！

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責任編輯：王俊賢

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