【擊退小強】網民實測肥皂水噴曱甴幾秒反肚　專家：鹼水會令昆蟲呼吸困難而死

▲ 網民實測番梘水噴曱甴幾秒反肚，專家指鹼水會令昆蟲呼吸困難而死。

夏天炎熱潮濕，曱甴等害蟲開始出沒，令人相當頭痕。不過，殺曱甴唔洗用劍嘅，近日有網民分享用肥皂水噴射蟑螂，短短幾秒就可將其殺死，效果驚人。有滅蟲專家曾接受TOPick訪問時表示，鹼水對大部分昆蟲相當致命，可令牠們呼吸困難而死。

有網民於Facebook群組「Tai Po 大埔」分享一張蟑螂「反肚」的照片，指用肥皂水可以殺死小強，只要對準蟑螂噴射，牠們掙扎數秒後便會死亡，「又不用爆漿」，不會弄髒其他地方，又指「殺蟲水不用再買了， 家有毛孩可以考慮」。

帖文隨即引起熱議，不少網民引用自己的經驗，指肥皂水滅蟑螂的確有效，「吱梘液落地，用水沖散變泡泡水，掂到小強之後好快就冇反應」。亦有人表示，用清潔劑、沐浴露、洗頭水等都有效。不過，至於能否射中蟑螂，「要看修行和功力」。

專家：鹼水會令昆蟲呼吸困難而死

滅蟲專家李宇軒曾接受TOPick訪問時表示，從科學角度而言，鹼水對大部分昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

3大天然方法趕絕小強

綠人工作室創辦人陳佩貞曾向TOPick分享，對付曱甴的3大天然方法：

1.自製捕蟲器

將汽水樽一分為二，在下半部分倒入150毫升的環保酵素配30克糖，將去掉樽蓋的上半部分倒放即成。

▲ 自製捕蟲器。

2.梳打粉加糖放牆角

以1:1的比例混合梳打粉及糖，放入醬料碟，置於牆角及陰暗處，蟑螂食後便會絕跡。

▲ 混合梳打粉及糖，置於牆角及陰暗處。

3.稀釋肥皂或洗潔精

遇到體型較大的曱甴，可用水稀釋肥皂或洗潔精（比例為8:1），再倒入噴壺備用，見到蟑螂時噴曬，可令牠窒息，當中洗潔精效果較好。

▲ 噴曬肥皂水或洗潔精水。

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責任編輯：羅嘉欣