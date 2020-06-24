  • 32°C
香港時間 : 2020624日 (三) 12:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【擊退小強】網民實測肥皂水噴曱甴幾秒反肚　專家：鹼水會令昆蟲呼吸困難而死

健康 12:03 2020/06/24

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

網民實測番梘水噴曱甴幾秒反肚，專家指鹼水會令昆蟲呼吸困難而死。

夏天炎熱潮濕，曱甴等害蟲開始出沒，令人相當頭痕。不過，殺曱甴唔洗用劍嘅，近日有網民分享用肥皂水噴射蟑螂，短短幾秒就可將其殺死，效果驚人。有滅蟲專家曾接受TOPick訪問時表示，鹼水對大部分昆蟲相當致命，可令牠們呼吸困難而死。

有網民於Facebook群組「Tai Po 大埔」分享一張蟑螂「反肚」的照片，指用肥皂水可以殺死小強，只要對準蟑螂噴射，牠們掙扎數秒後便會死亡，「又不用爆漿」，不會弄髒其他地方，又指「殺蟲水不用再買了， 家有毛孩可以考慮」。

帖文隨即引起熱議，不少網民引用自己的經驗，指肥皂水滅蟑螂的確有效，「吱梘液落地，用水沖散變泡泡水，掂到小強之後好快就冇反應」。亦有人表示，用清潔劑、沐浴露、洗頭水等都有效。不過，至於能否射中蟑螂，「要看修行和功力」。

專家：鹼水會令昆蟲呼吸困難而死

滅蟲專家李宇軒曾接受TOPick訪問時表示，從科學角度而言，鹼水對大部分昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

3大天然方法趕絕小強

綠人工作室創辦人陳佩貞曾向TOPick分享，對付曱甴的3大天然方法：

1.自製捕蟲器

將汽水樽一分為二，在下半部分倒入150毫升的環保酵素配30克糖，將去掉樽蓋的上半部分倒放即成。

自製捕蟲器。

2.梳打粉加糖放牆角

以1:1的比例混合梳打粉及糖，放入醬料碟，置於牆角及陰暗處，蟑螂食後便會絕跡。

混合梳打粉及糖，置於牆角及陰暗處。

3.稀釋肥皂或洗潔精

遇到體型較大的曱甴，可用水稀釋肥皂或洗潔精（比例為8:1），再倒入噴壺備用，見到蟑螂時噴曬，可令牠窒息，當中洗潔精效果較好。

噴曬肥皂水或洗潔精水。

【殺滅害蟲】回南天潮濕4大昆蟲出沒　衣魚+床蝨+曱甴+書蝨家居滅蟲方法

【超市大搜查】殺蟲水滅蟲大比拼　專家拆解各款殺蟲水成份效用【內附預防曱甴貼士】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

環境衞生 網絡熱話 滅蟲 健康問題 昆蟲

最高瀏覽

【住屋悲歌】尖沙咀「女神套房」月租$6500　廚房零間隔相連廁所雪櫃掛天花板
10:38 2020/06/23
【住屋悲歌】尖沙咀「女神套房」月租$6500　廚房零間隔相連廁所雪櫃掛天花板
【遊牧家庭】港夫婦同棄高薪厚職全家旅居中日泰　70後金融人：我們一家好享受
18:52 2020/06/16
【遊牧家庭】港夫婦同棄高薪厚職全家旅居中日泰　70後金融人：我們一家好享受
【食用安全】荔枝含天然化學物大量進食可致死　食安中心：小朋友一次不可食超過5粒
16:46 2020/06/22
【食用安全】荔枝含天然化學物大量進食可致死　食安中心：小朋友一次不可食超過5粒