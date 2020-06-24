【怪獸家長】小學老師呻家長半夜WhatsApp　凌晨4時收訊息︰能否幫兒子找回手冊

▲ 有小學老師反映，一名家長凌晨4點WhatsApp他，表示「能否幫兒子找回手冊」，令他感到困擾。

很多人都使用WhatsApp溝通，既方便又快捷，不過有小學老師在社交媒體反映，有家長經常晚上11時後仍WhatsApp他，更試過凌晨4時收到對方訊息，表示「能否幫兒子找回手冊」，令他感到困擾。

該名小學老師昨日（23日）於Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，他指為了方便家長聯絡他，於是將自己的私人電話號碼給家長。家長晚上8、9時聯絡他，他認為還可以。

為兒子不見擦膠手冊找老師

只是當中有一名家長經常晚上11時後才找他，當時他已經入睡。而家長聯絡他的事不外乎︰

可能是他兒子的一舊擦膠不見了，而打一篇長文請我翌日幫他兒子找回。

小學老師通常翌日會告訴這位家長的兒子，請他的家長不要太夜找他，因為他已經睡覺了。可是這位家長依然沒改善，這次因為他兒子的手冊不見了。

凌晨4點！一向淺睡的我被吵醒了……第一句是『老師早晨』，下則又是另一篇長文……重點就是看看能不能幫他兒子找回手冊。

網民︰老師非24小時服侍家長

網民非常同情這位小學老師，有網民建議他直接向家長表達想法，以及分開公私電話、睡覺前關掉手機或調校至飛行模式，以免被打擾；也有網民批評，小朋友不見東西有責任自己找回，不應事事依賴老師。

另有家長留言指，她有兒子小學老師的手機號碼，不過如果有事，她多數致電學校找老師，找不到老師就寫於手冊。她理解老師的難處︰

老師都係人，何必為難佢哋，放咗工就係普通人，普通人應該有休息時間，而唔係24小時去服侍啲家長。

有參與學校義工組的家長亦反對家長事無大小都在WhatsApp群組問老師，而且不理時間，「小至返學時間著咩校服，填表申請學資都問，大至考試成績個小朋友成長問題都問」。他指老師不是家長的工人及助手，可是仍有不少家長做法依舊。

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責任編輯︰駱秀玲