【港區國安法】梁君彥重申以個人身份晤夏寶龍　非代表全體議員表達意見　

▲ （經濟日報資料圖片）

全國人大法工委聯同港澳辦、中聯辦，昨日於香港舉辦多場座談會，聽取各界對港區國安法草案意見，議員涂謹申批評閉門會面小圈子，亦有違內地「立法法」中須廣泛徵詢意見的要求。另外，立法會主席梁君彥早前亦到深圳與港澳辦主任夏寶龍會面，討論對立法的意見，強調是以個人身分表達意見，非代表全體議員。

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立法會主席梁君彥上周日到深圳與港澳辦主任夏寶龍會面，討論對「港區國安法」立法的意見；事後立法會多名民主黨議員去信梁君彥，要求於立法會會議上說明他向夏寶龍所表達的意見及看法。

梁君彥回覆稱，應邀以個人身分向夏寶龍表達意見，並非代表全體議員，亦非反映立法會內各黨派議員的具體看法，只是表達他作為立法會主席，對草案的個人看法和觀察所得，包括各黨派對立法有不同看法；考慮到屬個人意見，與立法會會議須處理事宜或程序無關，不適宜在立法會會議上向議員宣布他對草案的個人意見。

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民主黨立法會議員涂謹申批評，以小圈子形式邀請親共人士作閉門會面，質疑意義何在，又稱按內地「立法法」，當中有提出三讀及諮詢等程序，要廣泛聽取民眾聲音，亦要公布草案內容等；直指有關做法違反「立法法」當中應廣泛徵詢意見的要求，亦打擊對國家改革開放和依法治國的信心。

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責任編輯：陳正怡