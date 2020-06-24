親子網站為幼兒設計在家歷奇遊戲　聽故事玩挑戰任務學建立信任感

▲ 活動冊用遊戲把信任價值實體化，讓幼兒容易明白。(機構提供)

幼稚園小朋友仍未返學，要跟他們玩什麼既開心，又可以增進親子關係？Ohmykids網站於今天推出「親子信任活動冊」，用多項TrustMyKids活動活動，引導家長陪伴子女，一步步認識何謂誠信品格，以不同遊戲把信任價值實體化，讓幼兒容易明白，活動圖冊由今天連續14日內，供家長免費下載。

Ohmykids一直致力推動相信孩子，創辦人Wing指出，信任對於小朋友性格非常重要，但要自小由父母以身作則，作出示範，而3至5歲是學習這品格的黃金期，由於信任和誠信是抽象價值觀，故他們特別在4月時針對幼童設計活動，現因應復課再度推出。

▲ 信任圖冊內容豐富，包括8款任務挑戰卡。(機構提供)

信任圖冊內容豐富，包括8款任務挑戰卡、閱讀信任故事、配合親子信任小遊戲的星星奬勵計劃，挑戰卡包括讓小朋友在安全下自己切水果、打蛋，自己襯衫及為父母襯衫，Wing指出，不少家長在４月分享到，沒想過讓子女給自己襯衫也可以變成有趣遊戲，並要放下身段，接受他們的創意，才可從中建立互信。

而小遊戲共有４項，包括「信任高飛」是鼓勵家長把孩子拋高，並接住他，再跟他們解釋父母一定要接住他們，讓子女明白父母是可以說到做到；「實現承諾」是鼓勵親子共同協議一些行動，協議一段時間共同執行約定。

她謂活動冊也包括了齊集信任的星星獎勵計劃，並建議若孩子有正面行為，例如勇於說真話，家長可讓他們得到一粒星星，直止填滿星星冊後，協議獎勵，並說到做到。

▲ 家長可跟子女一起填滿星星冊，並協議獎勵。(機構提供)

▲ 鼓勵跟小朋友一起填色。(機構提供)

另外，網站已上載伊索寓言中的「金斧頭銀斧頭」誠信故事（中英文版及錄音版），Wing建議家長跟子女一起聽及閱讀，並一起畫迷宮；迷宮是模擬故事中2位主角樵夫，面對說大話和假話的過程，他們已建議一些討論問題，讓家長參考，以帶出想像力，例如樵夫找斧頭時，請想像他們說真話和假話的選擇和後果？

Wing指出，金斧頭故事寓意人會因貪念而說大話，對於小朋友思想直接，故日常生活難免習慣以說大話方法，去獲取利益，他們也往往沒想太多後果，也並非刻意，因此需要討論和教導。她坦言大人對學習誠信，也有很多誘惑，故誠信要由細灌輸，由遊戲中令他們體驗到被信任，及如何令人信自己。

撰文：胡麗珊