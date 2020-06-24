【開心速遞】「George」騷大學畢業照證明沒整容　名校生張明偉感激家人支持追夢

▲ 張明偉畢業照曝光。

現年30歲的張明偉憑處境劇《愛·回家之開心速遞》演George而入屋。在《開心速遞》演資優生的張明偉，在現實中學業成績同樣理想。近日，張明偉在個人社交媒體分享當年的大學畢業照。

明偉在IG上載當年UCLA畢業照，並配文：「爽成日話我整咗容，大家評評理！」，並標籤「咁快就畢業咗十年」。

不少粉絲認為明偉是新一代凍齡代表，留言包括：「個樣真係睇唔出」、「你根本凍齡左！除咗髮型變咗，智慧增長咗，外貌依然keep得好好」、「一樣咁靚仔」等。

為美國名牌大學畢業生的張明偉，表示非常感激父母的支持，才令自己畢業後無後顧之憂去追夢。

【開心速遞】張明偉美國名牌大學畢業 一個機緣由幕後PA轉當演員

▲ 張明偉畢業照。（取自張明偉IG）

【那些我愛過的人】曾當攝影副手幫補生活 33歲馬貫東入行14年首當男二：不覺遲

明偉回憶大學生活

張明偉接受TOPick訪問時表示，當年在香港考完會考後，受到姐姐的啟發到美國升學：「決定去美國升學會不捨得，因為從小到大都在香港生活。自己其實夠分升上中六，但在美國讀書的姐姐認為美國的制度更適合我，能向自己的興趣發展，所以我才會到美國升學。」

▲ 工作後，明偉重遊美國。（取自張明偉IG）

明偉先到美國的社區大學，就像香港的大專，之後再駁到好一點的大學，最後明偉考進美國名牌大學UCLA的傳理系。

明偉形容UCLA的經驗簡直「無得彈」：「那時不太會欣賞，因為自己很多事情想做，例如唱歌、出碟，會令我覺得讀書很苦悶，香港生活多姿多彩，所以很多時候只想快點畢業回香港大展拳腳，到我出來工作，才知道當學生其實是最幸福的。」

▲ 明偉從小喜歡表演。（陳智良 攝）

【開心速遞】「George」由排骨仔成鋼條型肌肉男 張明偉為增磅操肌每3個小時食一餐【有片】

感激父母支持

回流香港後，明偉加入TVB，曾擔任節目《今日VIP》和《港生活．港享受 》的PA。經節目監製瑪莉的引薦下入讀2011年的25期訓練班。正式從幕後轉到幕前。

在成演《開心速遞》George一角前，明偉大多時候都是演一些閒角，令到很多親友不禁「提醒」：「頂著UCLA傳理系畢業一定會有其他更好的方向發展，為何要在TVB『磨爛蓆』？」

▲ 張明偉與阮政鋒的HeHe情令二人在《開心速遞》人氣急升。（取自張明偉IG）

正當明偉也陷入懷疑自己的情緒時，明偉的家人給了他很多支持，他表示：「如果當被父母問我：『你什麼時候找一份正當職業？』，大家不會見到今日的張明偉，其實做演員不正當嗎？這個觀念一直令我很費解。」

也因為父母當強大的後盾，令明偉能無後顧之憂地放手一試，繼續做自己喜歡的音樂和演戲。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：鄭嘉瑤