【尋找生母】7個月大被墮胎當「醫療廢物」　女兒奇跡生還花16年尋生母學懂原諒

▲ 女兒花16年尋回生母，並原諒對方。

被收養成長的孩子，成年後多希望尋根，與親生父母見面。美國一名女子一直在養父母悉心照顧下長大，直至14歲那年她才知道自己原本是被墮胎的嬰兒，卻意外存活至今，成年後尋找親生父母，才揭出驚人的身世真相。

據英國《太陽報》報道，42歲的Missy Ohden自幼已知自己是被收養的孩子，不過養父母待她如親生女兒，讓她無憂無慮地長大。在她14歲時，一次與姊姊吵架時，她得悉自己的身世，原來她本來是個不被容許出生的孩子。

3個大被領養網絡尋親

她的生母在懷孕7個月時被強迫流產，Missy成為「醫療廢物」，但護士卻發現Missy仍然活著，於是緊急搶救送往深切治療病房，經過治療後，在3個月大時被現時的養父母領養。

得知真相，Missy曾經沮喪，開始暴食和酗酒，並沉溺於性行為，整個人失去控制，後來靠著信仰重回正軌，並希望能與親生父母相見，於是在19歲開始透過網絡尋親。

養父母很擔心，因怕她與親生父母見面會受到傷害，但她仍堅持。雖然在2007年找到生父，但不幸地在她寄了聯絡信的6個月後，生父就離世。直至2013年，一名自稱生母表妹的女子聯絡她，希望幫助兩母女相認。

外婆隱瞞生還事實

不久後，Missy就聯絡上62歲的生母Ruth，她卻在Ruth的口中得知一個更驚人的身世秘密。原來當時年僅19歲的Ruth，與Missy的生父相戀，懷孕後更訂婚，但雙方的關係未得到Ruth的媽媽、即Missy的外婆認可，Ruth在媽媽的強迫下墮胎。

手術結束後，Missy頑強地生存下來，然而外婆卻欺騙生母，稱手術成功，甚至想游說醫生放棄嬰兒，

這是醫療廢物。

慶幸一旁好心的護士拒絕放棄，Missy才得以獲救。Missy和生母其後一直保持聯絡，告訴她有關養父母、丈夫和子女的情況。Missy沒有為當年被拋棄一事而生氣，因為她知道這並非生母的原意，兩人現時住在同一城裡，常常見面。

我和媽媽都是受害者，但我們選擇跨越受害，去生活、去愛、去原諒。

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責任編輯：王明芳