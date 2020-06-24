【曱甴入耳】小強爬入耳朵痕癢又痛楚　女子伸手指+耳刮挖反而愈爬愈入

▲ 蟑螂走進耳朵後，女子伸手指及耳刮挖，反而使蟑螂愈爬愈入。

當有昆蟲誤闖耳朵，千萬別亂用耳刮亂挖，因為分分鐘會嚇到昆蟲愈爬愈入！台灣兒科急症專科醫生 吳昌騰日前就在Facebook分享一宗小強跑進耳朵的個案，事主當時因為感到痕癢而用手及耳刮試圖挖出小強，豈料小強愈爬愈入，讓她出現耳鳴、耳痛及噁心的感覺，最後要靠醫生幫忙取出小強。

吳醫生指有日早上，有女性朋友向他致電求救，指起床時有隻蟲爬進右耳，一開始她覺得耳朵裏面癢癢的，所以就用手及耳挖嘗試挖出那隻蟲，但蟲沒有挖出來，甚至反而爬到耳朵裏面。

很快，她便開始耳鳴，好像有人在耳邊敲鼓，耳朵裏面很痛，還有噁心的感覺。

最後，她到醫院由耳鼻喉醫生的幫助下，順利取出耳朵的昆蟲，結果發現是一隻小強。

對此，吳醫生表示其實昆蟲爬進耳朵是急診常見的個案，尤其夏天，昆蟲也應有盡有，例如蚊，蒼蠅、蜜蜂、蜈蚣、蟑螂都有。當這些昆蟲在耳道內爬行或飛動時，往往會讓人帶來難以忍受的耳鳴聲和疼痛。

假如昆蟲觸及到耳道深處的耳膜時，還會引起頭暈、噁心、嘔吐等症狀。

小蟲進了耳朵後，記得千萬不可亂掏，你一掏，小蟲受到刺激就會向裏面亂爬的。

他解釋，人的外耳道是一條管道，長約2.5厘米至3.5厘米，如果不斷觸動耳道或耳廓，只會使耳道內的蟲子亂飛亂爬，增加痛苦。嚴重的會引起耳膜外傷，損壞聽小骨，影響聽力。

解決方法：

吳醫生教路，如有昆蟲飛進耳朵，不妨先利用某些小蟲向光性的生物特點，可在暗處用電筒的光照射外耳道口，小蟲見到亮光後會自己爬出來。

或建議可先用一些沒有刺激性的耳用滴劑灌入耳朵，靜置5到10分鐘先看看。

但如果蟲子進入耳朵後感到劇痛，就要小心耳膜已經穿孔，這時還是建議儘快就醫！

文章及影片獲「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」授權轉載

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責任編輯：楊宛茜