城景國際新推榴槤香芒下午茶自助餐　$188任食榴槤撻芒果兼掃40款冷盤熱葷

▲ 城景國際City Cafe推出全新的「榴槤香芒下午茶自助餐」，以榴槤及芒果製作多款甜品，還有超過40款美食，每位只需188元，十分超值。(酒店相片)

城景國際City Cafe推出全新的「榴槤香芒下午茶自助餐」，以果王榴槤及芒果製作多款賣相精緻的甜品，還有其他超過40款多國美食，大家一定感滿足。

自助餐的甜品有北海道3.6牛奶榴槤布甸、榴槤/芒果迷你泡芙、榴槤/芒果蛋糕卷、榴槤班撠卷、迷你榴槤撻、榴槤/芒果蛋糕卷、迷你榴槤/芒果泡芙、榴槤千層酥、榴槤/芒果糯米糍及榴槤香蘭葉蛋糕等，十分豐富。

▲ 烘迷你榴槤蛋撻：果味濃郁，入口甜而不膩。(酒店相片)

自助餐還有其他超過40款的冷盤及熱葷，包括壽司拼盤、三文魚芒果加州卷、炭燒豬頸肉芒果米紙卷、番茄紫蘇芝士薄餅、迷你芝士牛肉漢堡、煙鴨胸、酥炸蝦春卷等等。

此外餐廳更特設開放式廚房，廚師可即叫即製雜錦三文治，還有招牌的泰式冬蔭功金邊粉，配合自家製作的冬蔭功湯底及泰式配料，香濃美味。

▲ 榴槤千層酥：入口鬆脆，榴槤味香濃。(酒店相片)

現在出示城景國際官方網頁之下午茶自助餐優惠，於即日起至7月31日，逢周六、日及公眾假期惠顧，每位成人只需188元起，2位或以上預訂更尊享 9折優惠，可按此。

INFO

地址: 油麻地窩打老道23號城景國際1樓 (港鐵油麻地站A2出口)

電話：2783 3287

Whatsapp: 5483 0307

供應日期：即日起至7月31日，逢周六、日及公眾假期 下午330pm至530pm

價錢：成人188元、小童128元

撰文：楊樂天