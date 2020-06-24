工務小組通過機場三跑建新警區行動基地等設施　多名議員憂內地部門駐基地執法

▲ （經濟日報資料圖片）

立法會工務小組委員會召開今屆會期最後一次會議，包括審議約18億元撥款的機場三跑系統相關警務設施項目，多名議員關注日後通過港區國安法後，警方擬於機場新建雙基地設施，會否涉駐港國家安全公署等；當局指現階段無預留任何設施作為內地執法人員所用，有議員一度提出終止討論遭否決，最終審議項目獲通過。

立法會工務小組委員會今議機場三跑設施工程，工程包括建立新機場警區行動基地，日後連同機場警署組成雙基地，涉款約18億元。公民黨議員譚文豪稱，由三跑填海得出的土地珍貴，警方的訓練設施並不需要設於相關土地上，應考慮設於東涌等附近地點。

多名民主派議員關注，當日後通過「港區國安法」後，機場新建的雙基地設施會否涉及駐港國家安全公署，內地執法部門可否進駐基地，及需否就反恐工作調整警力。

工黨議員張超雄則希望項目通過前，需弄清楚是否設有國安公署設施。工聯會議員麥美娟批評，民主派議員每逢涉及警方的項目都反對，令民生項目不能通過。

運輸及房屋局表示，雙基地設計基本是為機場保安及反恐工作，覆蓋範圍能更廣闊，現階段亦無預留任何設施作為內地執法人員所用，警方會因應最新國際形勢轉變戰術。

警方亦稱，當三跑道系統全面啟用後，機場的客貨運、航班升降都會大幅提升，興建新基地是應付公共安全及反恐需要；強調會不時檢視戰術及訓練，配合香港及國際形勢，和警務實際需要。

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責任編輯：陳正怡