【小一攻略】福建中學附屬學校小一收生　校長：面試注重小朋友直接反應

▲ 福建附屬學校小一收生，校長表示，面試注重小朋友直接反應。

位於油塘的直資小學福建中學附屬學校，近年成為家長為子女報讀小一的大熱。今年受疫情影響，學校的簡介會及開放日會轉到互聯網上進行，校長徐區懿華直言若面試改為網上進行，目的都是希望能見到小朋友最真實的一面。

受疫情影響，部分直私小學改變收生面試形式，例如有些學校要求家長拍攝小朋友的短片以作參考。校長表示，疫情如何發展是未知之數，學校也要做好準備，即使疫情持續，學校在今年的收生安排上不會要求家長拍片。

坦白講不是每位家長有拍攝器材，過程也要花費很多精力，面試目的是想見到小朋友最真實一面，如果因為家長技術問題影響小朋友表現，家長都很大壓力，經過很多考慮，學校決定不會採用拍片形式。

▲ 校長徐區懿華直言若面試改為網上進行，目的都是希望能見到小朋友最真實的一面。

不過，假如疫情真的轉差，學校會考慮用Zoom與小朋友聊天，目的是想透過聊天，見到小朋友最真實一面。

不鼓勵過多的面試訓練

面對面對談轉為網上面試，對很多家長而言是新挑戰。校長坦言過往多年來面試，見到家長為了小朋友考小學做好充分準備，但有時與小朋友面對面，卻發現家長可能給予小朋友太多訓練，導致小朋友對答如同背稿，

反而影響小朋友的表現，我覺得不值得鼓勵，一方面家長實在太辛苦，要為小朋友做很多準備，也會導致小朋友很緊張，這情況也是不理想。

校長強調，面試目的是讓家長認識學校，也令學校認識小朋友，面試的過程最希望見到小朋友純真、直接的反應，

小朋友反應很直接，喜歡就喜歡，不喜歡就不喜歡。

▲ 學校主要以英文教學，圖為學校圖書館。（林綺紅攝）

Zoom面試會收portfolio

要留意的是，學校過去多年來面試都不收portfolio，若今年最後改為zoom面試，學校會建議家長交兩張A4紙，包括幼稚園的成績表，或學校以外的生活，例如介紹小朋友在家的活動，個性甚至喜好。

不過，如果疫情趨於平穩，學校及面試的家長學生都做足防疫措施，校方會照原本模式面見。

7月舉行網上簡介會

為了讓家長可以認識學校，福建附屬學校今年有少許改動，第一階段在7月舉行虛擬開放日，讓家長認識學校，此外還有幾場網上簡介會，準備報讀的家長要密切留意facebook公佈。

而報名的日期則由6月到9月14日，9月14日截止報名後，10月會進行第一次面見，11月進行第二次面見，12月會公布第一階段收生結果。

▲ 每個班級都有雙班主任制。（林綺紅攝）

校長坦言，往年第一階段收生基本已經滿額，但是因為考慮到部分小朋友因生病或其他原因未能出席，或者是在讀學生的弟妹表現失準，每年都有第二階段的面見，但為公平起見，若分數相同，會優先取錄第一階段的小朋友。

福建中學附屬學校直資英文小學，中文科會以普通話授課，文化及生命教育則以廣東話授課，其餘科目均以英語授課。學校師生比例為1：10，各級均採用雙班主任制，分別由一位外藉老師及一位本地老師共同擔任班主任。

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記者：鄺嫻