【有機西瓜】今年西瓜甜度較去年略低　用應用程式訂購本地有機西瓜直送家中

▲ 今年西瓜甜度較去年略低，用應用程式訂購本地有機西瓜直送家中。

夏日炎炎，不少港人愛吃西瓜消暑，6月至10月為西瓜收成期，漁護署與本地農墟每年一度合辦的本地有機西瓜節上月起舉行，今年繼續有3個特色西瓜品種「哈密」、「超甜黑美人168」和「黛安娜」出售。農業主任（園藝）王敏維指，由於今年天氣較熱，且雨勢較多，故西瓜比去年甜度略低半至1度。

▲ 農業主任（園藝）王敏維指，由於今年天氣較熱，且雨勢較多，故西瓜比去年甜度略低半至1度。（林宇翔攝）

王敏維介紹指，「哈密」呈橢圓型，果皮鮮綠色並帶條纹，果肉呈橙黃色，味道清甜；「黛安娜」呈橢圓形，果皮鮮黃帶斑條，紅肉清甜；「超甜黑美人168」呈小球形，果皮綠色帶深色條斑，果肉鮮紅多汁，甜度最高。

▲ 「黛安娜」呈橢圓形，果皮鮮黃帶斑條，紅肉清甜。（林宇翔攝）

▲ 「哈密」呈橢圓型，果皮鮮綠色並帶條纹，果肉呈橙黃色，味道清甜。（林宇翔攝）

▲ 「超甜黑美人168」呈小球形，果皮綠色帶深色條斑，果肉鮮紅多汁，甜度最高。（林宇翔攝）

不過，若日夜溫差不大，西瓜將無法散熱，及雨勢較大均會降低甜度，而「哈密」、「超甜黑美人168」和「黛安娜」於去年甜度分別為10、12及11，今年收成的西瓜甜度受天氣影響估計會略低半至1度。

王敏維續指，本地約有50個農場均有種植西瓜，而今年西瓜售價與去年相若，約40至50元一磅，市民若想購買可親臨農墟，如中環農墟，美孚有機農墟等，或透過電話下載本地魚菜應用程式，購買西瓜直送家中。

▲ 市民若想購買本地種植西瓜可親臨農墟，或透過電話下載本地魚菜應用程式，購買西瓜直送家中。（漁護署網頁）

不過大家食西瓜亦要注意衛生，一名50多歲的婦人早前吃了一個已放在雪櫃內2天的隔夜西瓜後，翌日起床後竟無力走路，需緊急送醫治理，幾乎喪命。詳情請按【下一頁】

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記者：鄧凱文