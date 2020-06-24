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【日劇復拍】疫情下日本電視台推出12道拍攝日劇嚴格指引　避免接吻動作戲roll機前必須戴面罩

休閒 12:44 2020/06/24

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在日本電視台的12項工作指引下，接吻戲要盡量避免了！（網上圖片）

新冠肺炎全球肆虐，連娛樂電影業亦大受影響，拍攝幾乎全面停工。幸而近日疫情開始緩和，日本亦於上月底宣佈全面解除「緊急事態宣言」，各個電視台亦開始復工。但為免再有第二波疫情爆發或病毒在拍攝現場擴散，日本當局制定出於疫情下拍攝日劇的12項嚴格規則。

日本電視台（日本テレビ）推出12項拍攝日劇防疫指引，堪稱史上最嚴謹。（網上圖片）

近日因新冠肺炎疫情而停拍的日劇，也紛紛復工拍攝，如收視紀錄爆燈的神劇《半澤直樹2》、木村拓哉的《BG~身邊警護人~ 》第二季，以及石原里美的《默默奉獻的灰姑娘》等，都加緊作最後拍攝，準備開播。

男神木村拓哉的《BG~身邊警護人~ 》第二季復工拍攝，他響應電視台防疫措施，未埋位前配戴面罩。（ig圖片）

而據日本紙媒體育日本 （スポーツニッポン）報道，日本多個電視台也制訂出不同的疫情拍攝指引，當中日本電視台（日本テレビ）就推出了「12道聖旨」工作指引，以及一本64頁的復工手冊，被譽為是史上最嚴謹。

石原里美（右二）的《默默奉獻的灰姑娘》亦復拍，劇中演員全部戴上面罩及保持適當社交距離。（twitter圖片）

12項嚴謹工作指引如下︰

1.  原則上所有會議一概以遙距進行 
2.  原則上不設見面會、對劇本等，並刪減開鏡儀式
3.  1日的拍攝不能多於12小時，每隔2小時要休息一次
4.  須在拍攝現場早、午、晚3次量度體温，盡可能自備體温計
5.  全體人員必須配戴口罩，演員於綵排完畢前仍須配戴
6.  主角除正式拍攝外，所有時間均須配戴面罩；拍攝時除下要自行保管，拍攝後再自行取回配戴
7.  演員須自行換衣服，配戴小道具及咪高峰等
8.  避免拍攝有密切接觸的接吻戲，以及呼吸量增加的動作戲及唱歌場面
9.  化妝師須配戴手套工作，將濕毛巾遞予演員時須用毛巾架
10.  拍攝外景只限可包場及廣闊的場地，須慎重考慮於道路上的拍攝
11.  用餐時禁止說話，盡量獨自1人進食
12.  嚴禁帶來慰問品

記者︰黃依情

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