【日劇復拍】疫情下日本電視台推出12道拍攝日劇嚴格指引 避免接吻動作戲roll機前必須戴面罩
新冠肺炎全球肆虐，連娛樂電影業亦大受影響，拍攝幾乎全面停工。幸而近日疫情開始緩和，日本亦於上月底宣佈全面解除「緊急事態宣言」，各個電視台亦開始復工。但為免再有第二波疫情爆發或病毒在拍攝現場擴散，日本當局制定出於疫情下拍攝日劇的12項嚴格規則。
近日因新冠肺炎疫情而停拍的日劇，也紛紛復工拍攝，如收視紀錄爆燈的神劇《半澤直樹2》、木村拓哉的《BG~身邊警護人~ 》第二季，以及石原里美的《默默奉獻的灰姑娘》等，都加緊作最後拍攝，準備開播。
而據日本紙媒體育日本 （スポーツニッポン）報道，日本多個電視台也制訂出不同的疫情拍攝指引，當中日本電視台（日本テレビ）就推出了「12道聖旨」工作指引，以及一本64頁的復工手冊，被譽為是史上最嚴謹。
12項嚴謹工作指引如下︰
1. 原則上所有會議一概以遙距進行
2. 原則上不設見面會、對劇本等，並刪減開鏡儀式
3. 1日的拍攝不能多於12小時，每隔2小時要休息一次
4. 須在拍攝現場早、午、晚3次量度體温，盡可能自備體温計
5. 全體人員必須配戴口罩，演員於綵排完畢前仍須配戴
6. 主角除正式拍攝外，所有時間均須配戴面罩；拍攝時除下要自行保管，拍攝後再自行取回配戴
7. 演員須自行換衣服，配戴小道具及咪高峰等
8. 避免拍攝有密切接觸的接吻戲，以及呼吸量增加的動作戲及唱歌場面
9. 化妝師須配戴手套工作，將濕毛巾遞予演員時須用毛巾架
10. 拍攝外景只限可包場及廣闊的場地，須慎重考慮於道路上的拍攝
11. 用餐時禁止說話，盡量獨自1人進食
12. 嚴禁帶來慰問品
記者︰黃依情