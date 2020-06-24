【邪惡塑化劑】檢測15款膠拖鞋　3款塑化劑超標最高313倍可致兒童性早熟

▲ 深圳消委會檢測15款膠拖鞋，其中3款塑化劑超標313倍，可致兒童性早熟。

每天穿著的膠拖鞋，原來暗藏健康危機！深圳消委會昨日（23日）公佈一份膠拖鞋檢測報告，在市面上抽查的15款膠拖鞋中，發現有3款鄰苯二甲酸酯類塑化劑不符合歐盟規定，超標最多一款高達313倍，在淘寶有售。過量攝入塑化劑或增加女性患乳腺癌機率，以及導致兒童性早熟。

據內地傳媒報道，深圳消委會在市面上抽查了15款膠拖鞋進行檢測，發現迴力拖鞋、集美拖鞋和快鹿拖鞋的化學安全性未符合歐盟法規相關要求，其中鄰苯二甲酸酯和短鏈氯化石蠟超出歐盟標準。而這些物質有生殖毒性，或影響人體免疫和生殖系統。

3款拖鞋塑化劑超標313倍

其中3款膠拖鞋更被檢出鄰苯二甲酸酯嚴重超標，一款名為迴力休閒拖鞋被測出超標195倍；而另一款在天貓平台有售的快鹿拖鞋超標達290倍，另一款在淘寶有售的集美拖鞋，更超標最多達313倍。基於上述檢測結果，深圳消委會對以上3款不予評級。

▲ 淘寶有售的回力休閒拖鞋，鄰苯二甲酸酯類塑化劑超標195倍。（淘寶網截圖）

此外，有4款拖鞋得到5星評級，達到是次檢測指標，整體表現卓越。

深圳消委會指，過量攝入鄰苯二甲酸酯類，有機會導致兒童性早熟，或增加女性患乳腺癌機率及影響男性生育能力。

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責任編輯︰林綺玲