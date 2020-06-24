【無恥新人】準新人邀請生疏高中同學出席婚宴　遭婉拒仍死纏︰來不到可過數俾人情

▲ 有台灣網民表示生疏的高中同學邀請她出席婚禮，已婉拒仍被死纏要過數付人情。

結婚是人生大事，許多準新人都大宴親朋戚友分享喜悅。可是，若果是生疏舊同學大派「紅色炸彈」，只會令人困擾。有台灣女網民在網絡發帖，表示畢業後一直沒有聯絡的高中同學邀請她出席婚禮，已婉拒仍被死纏要過數付人情，感到氣憤又難堪。

上星期六（20日），在facebook群組「爆怨公社」，台灣有名女網民發帖，表示日前一名高中畢業後沒聯絡的舊同學邀請她出席婚禮，直指跟對方不熟，充滿疑惑地在想何以對方會邀請她，決定婉拒。可是，舊同學依然死纏，女網民轉述︰

還情緒勒索大家說自己婚禮籌備的很用心，說我們大家都感受不到，就要取消婚禮。

迫問取地址寄喜餅請帖

女網民的決定沒有受到動搖，反而準新人轉而用其他方法，改口跟大家要地址說要寄喜餅。發帖網民猜測舊同事是想藉此取得地址，「先下手為強」寄請帖，令大家不好意思不來。她抱怨地說︰

說這喜餅是為我們準備的，你也無法吃……這是甚麼意思請問？就不熟了都婉拒你了，你還硬要塞餅來。

要求過數付人情

叫人感錯愕的是舊同學提起會補請吃飯，如果無法到的人，匯款過數人情給他。發帖網民點出要人情是生疏舊同學的終極目的，大罵︰

你自己沒先確認清楚就訂桌訂餅，現在還硬要塞給我……真的跟你不熟！我也沒有想法要約你來我的婚禮！因！為！不！熟！啊！

最後她沒有給地址生疏舊同學，有感何以要「充大頭鬼」擺酒20圍，5至10圍都足夠有餘。

網民大罵厚顏無恥

有關帖文大量網民留言，直斥舊同學厚顏無恥，給帳號要人過數，結婚像變成別人欠他錢，亦有網民表示真的有不少人藉擺酒賺人情。

此外，網民獻計分享一於封少少人情但一家大細出席，吃過夠本。「袋子自備要打包菜回來，禮糖果抓一大把，紅酒喝到飽」。另有網民笑指不用留情面，封單數當給帛金，又或暗地詛咒其婚姻說︰「不好意思，當天剛好有事，如果可以，你下次結婚我再參加。」令舊同學知難而退。

更多有關擺酒的報道︰

【疫情擺酒】新人結婚酒席不設堂食派150份外賣食物福袋 彩福婚宴：特別的婚宴

【另類炫富】婚禮驚現另類花球回禮禮物 網民憂掀起賓客搶奪戰︰土豪級婚禮

【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮 公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王俊賢