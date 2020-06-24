【走出抑鬱】抑鬱少女定期參與義工走出情緒幽谷　教透過「體驗式學習」重找生活意義

每人都會經歷人生高低，對大部分人來說，要面對逆境並不是一件容易的事。筆者大學時期亦曾經有一段長時間飽受抑鬱症困擾，跌入了人生低谷，覺得很無助和絕望。幸好最終透過「體驗式學習」（experiencial learning）的方式克服了情緒起伏的挑戰，重新找到生活的方向和意義。

「體驗式學習」由美國心理學家大衛·庫伯(David Kolb)於1984年提出，有別於傳統的學習法，它強調學習者對學習的主動性、省思和學以致用。

過去，筆者藉著「定期參與義工活動」來經歷學習，過程簡單分為以下四個循環階段：

1. 具體體驗（concrete experiences）

當年筆者於大學year 1確診抑鬱症後，休學了一年。那時候我很沒幹勁，本打算休養生息，後來機緣下接觸了「義務補習」，便開展了我的「義工生涯」。這是我首次替人家補習，我每星期負責替一位來自低收入家庭的小學生補習一小時，我覺得蠻新鮮和富挑戰性的。

2. 觀察反思（reflective observation）

這份工作對我來說很有意思，過程中，我發現學生很專注，會聽我的教導，且成績慢慢有進步，這令我很鼓舞；能夠幫助到他學習，促進成長，也令我很有滿足感，這同時肯定了我自己的一些價值和生命意義。

3. 概念化領會（abstract conceptualization）

其實學生也有自己要面對的生活壓力，在他身上，我看見他如何堅持和勇於嘗試，很欣賞他會不斷努力改進自己。這啟發到我去尋找自己生命中的角色和責任，驅使我去衝破自己生活上種種的限制和難關。

4. 積極嘗試（active experimentation）

由於這些經驗令我增加了不少自信心，於是我決定嘗試參與更多不同類型的義工活動。後來我持續接受義工訓練和服務各類社會上有需要的人，反覆這個學習循環。我從體驗中重新感受到生活的動力和盼望，最終從灰暗的世界走出來。

體驗式學習對後續生活的正面影響

體驗式學習的方式有很多，旅行參觀、遊學交流、參加比賽、工作實習等都是很好的學習活動。這種適應性全方位學習由於涉及誇學科知識，因此能夠有助增廣視野，促進全人發展，有效在現今急速轉變的環境下使人變得更有彈性，更會靈活變通，更容易面對突如其來的挑戰。

人生的路途充滿著困難，學習跨越障礙乃人生的「必修課」。生活中的各種體驗其實都是裝備我們迎接挑戰，衝破重重難關的好機會，所以勇於「練習」對成長有莫大禆益，持續的體驗式學習絕對是新世代必須具備的生活態度。

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責任編輯：楊宛茜