【土地問題】為上車氹交出公屋轉購綠置居　教師弟獨霸居屋趕走家姐迫付500萬

▲ 本港有姐弟為上車反目成仇。

香港的住屋問題引發不少家庭紛爭，甚至令家庭關係破裂。TVB節目《東張西望》直擊一對姐弟為了買樓而反目一事，家姐為幫助教師弟弟置業，以同住公屋轉購綠置居單位。不過，新居入伙後，弟弟多次阻撓家姐入屋，更要求取消其戶籍，導致家姐無處容身，被迫暫住劏房。家姐上門與弟弟對質時，弟弟竟要求她支付500萬。

據《東張西望》報道，黃女士是家中的大家姐，還有3位弟弟及妹妹，兩位妹妹早年已搬出公屋單位，而其父親年邁現居住在老人院，黃女士與弟弟居住在大坑勵德邨公屋單位。

弟弟提出購買綠置居

兩姐弟擔心一旦父親離世公屋能否繼承，而弟弟任職教師，收入遠超公屋入息上限，若不將弟弟除名，公屋遲早要歸還給房屋署。如果刪除弟弟的公屋戶籍，家姐可以繼續住公屋，但弟弟當時又未能置業，需長期捱貴租。所以當時弟弟提出交出公屋，購買綠置居。當時，妹妹曾WhatsApp詢問問哥哥會否留一間房給姐姐，哥哥以英文回應「當然」，於是兩姐弟便交出公屋，購買綠置居。

弟弟企圖威迫姐姐搬走

據了解，綠置居類似於傳統公屋，但只供公屋租戶和綠表人士以市價49折購買，黃女士與弟弟在去年10月成功購買長沙灣麗翠苑，由於黃女士沒有工作，主要幫妹妹照顧小朋友，購入的兩房單位中所有首期、供樓及雜費都由弟弟負責，

我以為放棄公屋戶籍幫助弟弟上車，自己即使只有一間睡房也無所謂......

豈料，家姐第一天到新居住，兩人相安無事。但第二日回去時，弟弟已將雜物放在屋內的中間位置，企圖阻擾家姐進出，家姐無奈表示，

我50多歲，10多年沒有工作，我怎麼辦呢？弟弟從來沒有問我要夾份供還是怎樣，如果他開到聲，都可以交數目較小的，但弟弟完全沒有與她商量。

弟弟更換門鎖 不讓姐姐入門

前無退路，家姐只好接受弟弟提出的除名方案，惟弟弟又稱需找律師咨詢。於是，姐姐只好上門與弟弟商討，惟弟弟已將門鎖更換，而姐姐所有的衣服、貴重物品等都留在屋內，

打電話不聽，Whatsapp封鎖我，我根本不能聯絡他。我從來沒有想過他這麼絕情，我盡姐姐的責任照顧他們，但換來現在無家可歸的後果。

朋友替家姐感到不值

黃女士的好朋友Fion聽聞她的遭遇也替她感到可憐，表示媽媽臨終之前，叮囑4兄弟姐妹要和和氣氣，不要吵架，

她認為自己是大家姐，類似長兄為父，有義務和責任照顧弟弟妹妹，她為這件事寢食難安，甚至想尋死。

弟弟威迫家姐支付500萬

無處躋身，黃女士只好動用積蓄，租劏房暫住。家姐忍無可忍，最後帶同攝製隊上門與弟弟商討，家姐向弟弟哭訴，「我現在無家可歸，妹妹又搬出去，你又不讓我回來住。」但弟弟卻回應，「不是不讓你住，但你想想你這裡你有沒有付錢。」家姐隨即答應回家住便一同供樓，可惜弟弟卻威迫家姐支付500萬，令家姐感到無助。

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責任編輯：王明芳