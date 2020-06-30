【2020最新測試】攝入重金屬「鎘」可致腎結石　一文睇清5款不含「鎘」安全大米【附完整名單】

▲ 各位靚媽要懂得選購大米！

大米是很多人日常生活的重要食糧，但不少人擔心大米的重金屬超標。水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）最近為14款大米樣本進行檢測。結果顯示，8個樣本被評為綠魚（代表品質卓越），綠魚樣本中有5款不含重金屬「鎘」。

逾7成樣本未檢出重金屬「鎘」

水中銀於2020年2月至6月期間從本港各大超級市場（Fusion，Parkn，Wellcome，citysuper，一田）選購了14個大米品牌，共14款樣本作魚胚胎毒性檢測及重金屬「鎘」檢測，包括本地及國際品牌如金鳳牌，好運牌及寶寶百味等。樣本中包含香米，糙米及胚芽米等。

結果顯示，於14個大米樣本當中，8個樣本顯示為綠魚（代表品質卓越）、6個樣本為黃魚（代表品質合格）。樣本價格最低為HK$10／公斤 （黃魚），最高為HK$104／公斤（綠魚）。

綠魚樣本中有5款不含重金屬「鎘」，當中價錢最低為好運牌的特選優質香米，HK$11.49／公斤，完整名單請【按此】。

近五成大米未能通過急性毒測試

水中銀表示是次大米樣本中均通過重金屬「鎘」測試，其中4個樣本重金屬「鎘」有檢出，但都低於香港、中國、歐盟和日本相關法規。

可是，大米中除重金屬外，也有機會含有殺菌劑，除草劑和殺蟲劑的殘留物質，真菌黴素如黃曲霉素等，此次測試樣本中表現出微弱急性毒的黃魚樣本可能是因為這些物質單獨或混合造成的。

攝入大量鎘可導致腎結石

水中銀首席執行官杜偉樑先生表示，鎘在人體的生物半衰期長達10至35年，長期攝入鎘含量偏高的食物，有機會慢性鎘中毒。

他續指，鎘主要積聚於腎臟，或會破壞腎小管功能，導致尿液中的低分子量蛋白質增加。攝入大量鎘可導致鈣代謝失調，形成腎結石。

選擇大米建議

營養師李杏榆指，五穀米（白米，小米，糙米，藜麥，薏仁，豆類，燕麥等）的營養價值比單一的白米高，不過因為五穀米高纖，較難消化，對於體弱，消化力較差，或幼童未必適合食用。

至於白米因為磨去表層穀殼，營養價值大打折扣，但因為較少纖維和容易消化，適合體弱，消化力較差的人士食用。

分析參考

水中銀分別參考了中國食品安全國家標準《食品中污染物限量GB2762—2012》、香港食安中心公眾衞生及市政條例（第132章）第V部（食物及藥物）食物攙雜（金屬雜質含量）規例、歐盟《食品中鎘限量EC 1881/2006》、聯合國糧農組織（FAO）/世界衛生組織（WHO）之食品標準法典委員會（CODEX）及日本相關法規對大米中重金屬「鎘」限量作出相關的分析。

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責任編輯：王芷瑩