【高纖大米】高纖五穀米營養價值高　營養師：發芽米有助穩定血糖和提升飽肚感

▲ 白米及糙米營養價值不同，適合不同需要的人。（圖片來源：iStock）

大米是日常生活重要的糧食之一，水中銀早前為14款大米進行檢測，結果有5款大米獲評為綠魚（代表品質卓越）同時，亦不含重金屬「鎘」。除了選用安全食米，也要了解不同大米的特質，選擇適合自己的大米。

營養師李杏榆女士表示，五穀米泛指是各種主要穀物，包括白米，小米，糙米，藜麥，薏仁，豆類，燕麥等，營養價值一定比單一的白米高，不過因為高纖，較難消化，對於體弱，消化力較差，或幼童未必適合食用。

胚芽米是糙米磨去表面的米糠，保持胚芽部份，所以營養價值大約是糙米的一半或八成左右，營養價值介乎糙米同白米之間。

而發芽米是指半發芽的糙米，讓糙米的固有營養更易消化吸收外，亦能提升γ-氨基丁酸 GABA 的含量。有學術研究顯示，GABA有助穩定血壓和情緒，改善睡眠質素等3。

發芽米屬於低升糖指數（Low GI）食物，有助穩定血糖和提升飽肚感。不過發芽米需要浸泡的時間很長，一般要超過10小時才能讓糙米發芽，都市繁忙家庭未必每天有時間耐性等待。

李杏榆女士補充，白米因為磨去表層穀殼，營養價值大打節扣，但因為較少纖維和容易消化，適合體弱，消化力較差的人士食用。

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責任編輯：王芷瑩