【食用安全】9款消毒酒精搓手液含致命甲醇　最高濃度達81%可致失明死亡【內附名單】

▲ FDA近日公布9種消毒搓手液含有致命甲醇。

新冠肺炎疫情持續，消毒用酒精搓手液幾乎成為市民日用品，但選購洗手液時應要謹慎。美國食品藥品監督管理局（FDA）近日公布，由墨西哥廠商生產的9種消毒搓手液含有致命甲醇，有產品所含甲醇更高達81%（每100毫升計），可致頭痛、嘔吐，嚴重更可造成失明死亡，呼籲民眾不要使用。

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FDA公布，9種由墨西哥廠商Eskbiochem SA de CV生產的酒精搓手液，內含對人體有害的甲醇，且濃度不一。其中一款Lavar Gel所含甲醇濃度為81%（每100毫升計），另外CleanCare No Germ甲醇亦高達28%。FDA建議市民不要使用這9款消毒搓手液。

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當局指出，甲醇可導致人體出現噁心、嘔吐、頭痛、眼部受損等中毒症狀，亦可造成癲癇發作，以及中樞神經系統受損，嚴重可致永久失明，並可造成死亡。即使甲醇可對所有人構成損害，FDA卻指幼兒潛在風險最高，建議如使用有問題的搓手液應馬上求醫，並以妥善容器盛載及拋棄搓手液。

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以下是公布的9款洗手液名單：

All-Clean Hand Sanitizer (NDC: 74589-002-01)

Esk Biochem Hand Sanitizer (NDC: 74589-007-01)

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol (NDC: 74589-008-04)

Lavar 70 Gel Hand Sanitizer (NDC: 74589-006-01)

The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer (NDC: 74589-010-10)

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol (NDC: 74589-005-03)

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol (NDC: 74589-009-01)

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol (NDC: 74589-003-01)

Saniderm Advanced Hand Sanitizer (NDC: 74589-001-01)

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責任編輯：羅嘉欣