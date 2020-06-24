【KO胃脹】常喝凍飲+飲時不定時易胃脹　中醫推介茶療紓緩胃脹不適【附穴位紓緩方法】

▲ 中醫推介茶療紓緩壓力引起的胃脹不適。

不少港人也有胃氣胃脹問題，經常感到胃氣上逆，感覺「頂住頂住」。若在不適當的場合噯氣，不免感到尷尬。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）講解導致胃氣脹的原因，推介茶療紓緩因壓力引起的胃脹不適，並教大家按壓兩個穴位紓緩症狀。

胃氣脹的成因

梁醫師在facebook專頁「CheckCheckCin」指出胃氣脹的成因：

飲食不定時

進食過急

邊吃邊說話

愛吃生冷寒涼食物

愛喝碳酸飲料

愛吃口香糖

工作壓力大

多吃容易脹氣食物，例如糯米、番薯、牛奶、有氣飲料等。

中醫理論認為，胃氣以降為順，正常胃氣是向下行的，「胃失和降」的話胃氣便會上逆，導致噯氣、打嗝的情況，就要注意好好養胃改善症狀。

遇上胃脹、胃氣多的情況，可以飲具有疏肝理氣功效的茶療，例如青皮桂花茶，有助紓緩胃脹不適。同時，也可以按壓內關穴、中脘穴，以大拇指指腹輪流按壓各個穴位約 30 秒，能緩解胃脹症狀。﻿

按穴位紓緩

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【內關穴】﻿

位置：前臂掌側，手腕橫紋上2寸（約3隻手指位）﻿

功效：寧神安心、理氣止痛，有益心臟。﻿

﻿【中脘穴】﻿

位置：位於腹部，胸骨下端與肚臍連接線中點，肚臍直上約6隻手指位。﻿

功效：和胃健脾，紓緩胃痛、胃脹、腹痛、消化不良等症狀。﻿

注意：不宜於飯後兩小時內進行。﻿

飲茶療﻿紓緩

【青皮佛手茶﻿】

功效：疏肝理氣，紓緩壓力大引致的胃脹不適等症狀。﻿

材料與做法：青皮6克、佛手9克。將材料洗淨，用800毫升水，武火煮滾後轉文火煮30分鐘即可。﻿

文章獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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▲ 註冊中醫師梁尹倩

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣