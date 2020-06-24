【疫市正能量】居港20年英國人開外賣薄餅店請失業同行露宿者　良心老闆︰他們只欠一個機會

▲ 居港逾20年的英國人Jonathan Glover，疫市下開設全新美式意大利薄餅網上外賣店，並聘請失業同行及露宿者。

新冠肺炎疫情半年來嚴重打擊香港餐飲業，不少食肆紛紛轉型尋求出路。有人忍痛離場，亦有人反而看準時機，乘勝追擊。曾創辦香港首間乾式熟成牛肉專門店The Butchers Club的英國人Jonathan Glover，這次就無懼疫情，開設全新美式意大利薄餅網上外賣店The Southside Pizza Co.，並特別聘請受疫情影響的失業同行及露宿者，希望能回饋社會，盡力幫人。

▲ Jonathan來港超過20年，一直視薄餅為comfort food，這次既能圓夢開薄餅店及幫助有需要的同行，一舉兩得。（湯炳強攝）

早前受疫情及限聚令影響，大部分市民要留家抗疫或工作，避免社交接觸，有時甚至連外出吃個飯亦不敢，從而造就「外賣」這門生意額急劇增加。

「因為新冠肺炎關係，有很多朋友也跟我說需要外送服務，特別是香港南區，較少外賣店。」來自英國約克郡的Jonathan，早在廿年前已來港定居，他曾經從事肉類販賣商工作及擔任肉類選購顧問，在2013年更創辦香港首間Dry-Aged Beef專門店及網店The Butchers Club。

▲ 瑪格麗特薄餅（$120）︰薄餅中最傳統的款式，配料有意大利番茄醬、 Mozzarella芝士及新鮮羅勒，即叫即焗要拉絲沒難度。（湯炳強攝）

除夠膽量在疫市創業博一鋪外，Jonathan這次開店的背後目的其實非常有意義，他選擇聘請受疫情影響現正休假或失業的餐飲業同行，並與慈善機構ImpactHK合作，為露宿者提供工作機會。

新冠肺炎對酒店餐飲業的打擊的確很大，我有很多同行朋友也失業，於是我想到將兩者二合為一，創造商機，聘請他們做外賣員，提供工作機會。

行政總廚爭司機一職

Jonathan亦舉例，他曾經在facebook上刊登一個司機招聘廣告，怎料收到超過80個申請，部分更是行政總廚，讓他嚇了一跳。「這些都是經驗豐富的人才，只是暫時失業而已，有部分生活甚至出現困難，所以我會每星期以現金出糧，盡力幫助他們度過這難關。」

▲ 老闆Jonathan（左一）及大廚Lawrence （右一）希望透過網上薄餅店幫忙一些失業的同行及露宿者，如Andy（左二）及Binnky（右二）。（湯炳強攝）

他更笑說向來在香港請人也非常困難，尤其是經驗豐富的專業人士，而店中負責掌廚的Lawrence 就是其中一位，他任職西廚達15年，但兩個月前起失業。「每日都幾乎收到10個電話，是舊同事或曾跟我工作的下屬，不停問我有否工作介紹，可見有多嚴重。」

他跟Jonathan 8年前因工作認識，近日因疫市重遇，一拍即合決定開店請失業同行。

我們有聘請一些以前曾合作過廚師，每日約3至4個，以兼職形式上班，每次不同，希望人人有工開，維持到基本生活。

獲聘員工感恩老闆幫忙

採訪當日，其中一位外送員Andy原來曾是五星級酒店的餐飲部經理，有逾20年經驗，他亦是電視台及電台的兼職配音員，但大部工作因疫情而暫停。「酒店業不時會出現裁員，雖然我的身份由經理變做外送員，但我不會傷心，至少我有份工作，維持到生計。」

▲ Andy Curtis現時身份雖然是個外送員，但他有多年任職五星級酒店的經驗，亦很高興能找到這份工作。（湯炳強攝）

而另一位外送員Binnky就曾經是露宿者，他很高興在這疫市下能找到就業機會。「露宿者是很難找到工作，我是比較幸運的。實在太恐佈了，彷彿社會上所有東西都停止了。」而老闆Jonathan亦非常慶幸能在這困難時期回饋社會，盡力幫助別人。

這些年輕人其實只欠一個「開始」，我願意給他們一個開始的機會，教他們技能及訓練，和我們一齊工作。無論是廚房、客戶服務或是外送員也好，給他們一個目標，讓他們靠自己努力找到個家。

▲ 尼泊爾人Binnky曾經是露宿者，他透過ImpactHK的介紹成為薄餅店外送員。（湯炳強攝）

而在這群重投社會的員工中，他認為有些表現出眾，有些會較難適應，但絕對是可以體諒的。「他們或許曾在街頭露宿幾年，突然要加入一個有架構的公司工作，是很難的事，所以我們更需要有耐性，幫助他們重新適應，度過難關。」

▲ 自家製冬甩（$40/個、$100/6個）：經典紐約甜品有3款口味選擇，包括朱古力、紅莓及呍呢嗱，坊間少見。

The Southside Pizza Co.

訂購方法︰www.southsidepizzahk.com/shop 或透過deliveroo網站

營業時間︰周一至周五5pm-11pm；周六、日及公眾假期12nn-11pm

備註︰外送只設黃竹坑至薄扶林等南區

記者︰黃依情