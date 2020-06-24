  • 32°C
香港時間 : 2020624日 (週三) 14:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】港府研港康碼配合三地互認檢測　離港前上網申請可自行換成粵康碼澳康碼

社會 13:42 2020/06/24

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情放緩，有消息指配合粵港澳三地檢疫互通的「港版健康碼」或最快於周六出台。食衞局局長陳肇始稱，三地政府正考慮就互認檢測及互免檢疫推出先導計劃，有限度地放寬三地過境人流；屆時離港前可於網上申請「香港健康碼」，並轉換至「粵康碼」或「澳康碼」系統，作入境廣東或澳門的健康申報用途。

食衞局局長陳肇始回覆立法會議員莫乃光就「港版健康碼」的書面質詢時表示，因應廣東及澳門新冠肺炎疫情已相對緩和，粵港澳三地政府正考慮就互認檢測及互免檢疫推出先導計劃，有限度地放寬三地過境人流，以便利必要來往粵港或港澳的人士。

她續指，為配合先導計劃的推展，港府將開發「香港健康碼」系統作準備，屆時可將參與先導計劃人士的病毒檢測結果上載香港健康碼；離港人士可於網上申請「香港健康碼」，並下載於相關手機或裝置，並可自行選擇將「香港健康碼」轉換至廣東或澳門的「粵康碼」或「澳康碼」系統，作入境廣東或澳門的健康申報用途。

陳肇始強調，「香港健康碼」的電腦系統只會收集申請者的基本個人資料和核酸檢測結果，作申請「香港健康碼」的用途；而電腦系統與流動裝置在傳送數據時會作加密處理，以確保安全。港府亦委聘獨立第三方進行私隱影響評估和資訊保安風險審計，並確保系統及數據轉換的過程符合《個人資料（私隱）條例》。

至於何時可推行，陳肇始稱待三地政府完成商討先導計劃的工作後，會盡快公布詳情。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡

澳門 香港 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【住屋悲歌】尖沙咀「女神套房」月租$6500　廚房零間隔相連廁所雪櫃掛天花板
10:38 2020/06/23
【住屋悲歌】尖沙咀「女神套房」月租$6500　廚房零間隔相連廁所雪櫃掛天花板
【遊牧家庭】港夫婦同棄高薪厚職全家旅居中日泰　70後金融人：我們一家好享受
18:52 2020/06/16
【遊牧家庭】港夫婦同棄高薪厚職全家旅居中日泰　70後金融人：我們一家好享受
【食用安全】荔枝含天然化學物大量進食可致死　食安中心：小朋友一次不可食超過5粒
16:46 2020/06/22
【食用安全】荔枝含天然化學物大量進食可致死　食安中心：小朋友一次不可食超過5粒