【新冠肺炎】港府研港康碼配合三地互認檢測　離港前上網申請可自行換成粵康碼澳康碼

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情放緩，有消息指配合粵港澳三地檢疫互通的「港版健康碼」或最快於周六出台。食衞局局長陳肇始稱，三地政府正考慮就互認檢測及互免檢疫推出先導計劃，有限度地放寬三地過境人流；屆時離港前可於網上申請「香港健康碼」，並轉換至「粵康碼」或「澳康碼」系統，作入境廣東或澳門的健康申報用途。

食衞局局長陳肇始回覆立法會議員莫乃光就「港版健康碼」的書面質詢時表示，因應廣東及澳門新冠肺炎疫情已相對緩和，粵港澳三地政府正考慮就互認檢測及互免檢疫推出先導計劃，有限度地放寬三地過境人流，以便利必要來往粵港或港澳的人士。

她續指，為配合先導計劃的推展，港府將開發「香港健康碼」系統作準備，屆時可將參與先導計劃人士的病毒檢測結果上載香港健康碼；離港人士可於網上申請「香港健康碼」，並下載於相關手機或裝置，並可自行選擇將「香港健康碼」轉換至廣東或澳門的「粵康碼」或「澳康碼」系統，作入境廣東或澳門的健康申報用途。

陳肇始強調，「香港健康碼」的電腦系統只會收集申請者的基本個人資料和核酸檢測結果，作申請「香港健康碼」的用途；而電腦系統與流動裝置在傳送數據時會作加密處理，以確保安全。港府亦委聘獨立第三方進行私隱影響評估和資訊保安風險審計，並確保系統及數據轉換的過程符合《個人資料（私隱）條例》。

至於何時可推行，陳肇始稱待三地政府完成商討先導計劃的工作後，會盡快公布詳情。

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責任編輯：陳正怡