【明星扮靚】22吋纖腰連詩雅靠西柚餐單修身　Shiga聲言可於10日內減11磅【內附餐單】

▲ 連詩雅分享西柚瘦身餐單。

連詩雅（Shiga）近日於劇集《那些我愛過的人》演婦產科醫生方書文，人氣急升。將32歲的Shiga擁有完美身段，其22吋纖腰十分養眼，不時於社交網站分享一些瘦身招式的連詩雅，近日於「小紅書」分享西柚減肥法，聲言可於10日內減11磅。Shiga除教大家以西柚整早餐及晚餐外，又分享西柚對健康的好處。

其實近年不少女星也愛於社交平台分享瘦身方法，日前連詩雅於「小紅書」以「減脂水果之王，西柚減肥法10天減10斤」為題，分享以西柚入饌的減肥餐單。

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西柚低熱量又含豐富的纖維質，而連詩雅分享指，西柚的功效包括抑制食欲、燃燒脂肪、促進代謝改善水腫，另外西柚更可調整腸胃之功效，含有豐富的維他命B和C成份的它更有抗老美膚之效。

連詩雅並拍片親自如何以西柚製早餐及午餐，以及詳寫「西柚減肥餐單」，如下：

早餐：半顆西柚（可榨汁、不加糖）、2個雞蛋、3塊薄火雞片。

做法：先將雞蛋攪拌成蛋漿，中火預熱1茶匙的橄欖油約30秒，之後倒入蛋漿，翻炒至大致凝固後就可以上碟撒上黑胡椒及幼鹽調味即可，最後再將火雞薄片煎香了就可以上碟了。

▲ 連詩雅分享西柚減肥法。(小紅書截圖)

▲ 以西柚入饌的早餐。(小紅書截圖)

晚餐：半顆西柚（可榨汁、不加糖）、肉類（以魚肉為宜，任何煮法都可以）、紅/綠色蔬菜或生菜沙律。

做法：先把西柚切片，與沙拉菜及檸檬烤三文魚放在一起。

▲ (小紅書截圖)

▲ 連詩雅教大家整減肥餐單。(小紅書截圖)

同時，連詩雅也提醒大家，食西柚時不能喝咖啡、進食白色蔬菜、甜品、麵包等高糖及澱粉質食物。

另外，西柚食譜是專為需要快速減肥的心臟病患者，不一定適合每個人，故建議大家試之前咨詢醫生或營養師的意見。

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▲ 連詩雅擁22吋纖腰。（取自instagram）

除注意飲食外，Shiga平時會做運動保持美好身材，跑步外，更會在家做一些瘦身運動。

早前，她更在網上分享留家抗疫時可做的5個簡單運動，表示很見效。

連詩雅在網上分享留家抗疫時可做的5個簡單運動 上一頁

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