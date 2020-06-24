房委會擬提供公屋2個月免租　紓緩加租壓力

▲ （經濟日報資料圖片）

房委會轄下公屋，或於9月1日起加租9.66%，平均每個單位上調加租約200元。據多方消息人士證實，房委會主席兼運輸及房屋局局長陳帆即將宣布，向公屋戶提供兩個月免租。

據了解房委會完成2020年公屋租金檢討，建議加租9.66%，或於9月1日生效。有關建議有待諮詢立法會，並尋求房委會資助房屋小組通過。

《經濟日報》今日（24日）報道，疫情重創經濟，跨黨派認為倘房委會按機制調整，公屋戶須第三季加租9.66%，或令基層市民無法負擔；他們要求凍租，或提供最多兩個月免租。

可是房委會沒有充分法理依據，破例凍租；但若提供兩個月免租，涉減少租金收入32.3億元，則現實情況可行，據悉這對房委會整體現金及投資結餘的影響不大。由於資助出售房屋收入豐厚，即使免租兩個月，到了明年3月，料整體結餘仍高達538.4億元。

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記者：吳卓峰