【林作裕美拍拖】林作為護愛苗不惜指媽媽出身低微　林母稱不想認識裕美：毋須介紹

▲ 林作媽媽對兒子戀情表示不知情。

現職補習老師與保險業的前律師林作與裕美被爆拍拖，引起網民關注。而且林作前度麥明詩為十優女狀元，裕美則會考零分，令外界覺得二人成強烈對比。林作即在社交媒體發長文為女友護航，指戀情不問出身，他更不惜把媽媽王莉妮擺上枱，表示媽媽的出身亦低但都無阻對她的愛，不過就有指林媽媽不太喜歡裕美。

林媽媽對戀情不知情

林作發文為裕美抱不平，指香港社會對「失婚女士」抱有歧視，包括林媽媽。林作發文指：「許多人歧視和田小姐出身寒微。但英雄莫問出處，許多影視紅星正正是公屋出身的帶著香港精神的好榜樣，本人連例子都懶得舉。本人母親出身極低，絲毫不減本人對母親的愛戴。」

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▲ 林作媽媽王莉妮指兒子以事業為重。

可是林作與裕美的戀情看來暫未被林母認可，林媽媽在回覆傳媒查詢時亦表示對兒子的戀情不知情，而且更直接稱兒子以事業為重，所以不用介紹女朋友給她認識。

不過最後，林媽媽也表示仔大仔世界，自己都管不了他太多。

林作與裕美拍拖

林作被拍到與裕美十指緊扣，所以公關戀情。但其實早於2018年，林作已公開表示對裕美有好感，至裕美與男友分手後，林作便在社交網站揚言要開始力追女方。

至去年年初又傳出二人同遊日本，不過似乎當時戀情還在蘊釀中，所以未有公開。現在，林作終於成功追到「女神」、奪得美人芳心。

▲ 林作與裕美拍拖。（Facebook圖片）

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裕美感情世界精彩

現年30歲林作修讀法律，曾任執業律師、藝人、補習導師、保險業，甚至參選區議會，但講到最為人熟知的事便是與「十優港姐」麥明詩拍拖。

而即將32歲的裕美的感情世界亦非常精彩，初入行時與阮民安（Tommy）及陳柏宇拍拖。2011年，裕美在教會認識同為基督徒的樂隊「赤子」成員張彥博，二人曾到談婚論嫁的階段，不過裕美卻被影到與鼓手鄧應祈激吻，後於2013年分手。

2016年，裕美與教友林恩浩相戀並結婚，卻在2016年婚變，裕美同時被拍到搭上黃子恆，更發展至同居關係，立即被全城斥責背夫出軌。

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