福臨門「五哥」與子被指借貸未還　公司及父子遭入稟追1355萬兼收樓

▲ （經濟日報資料圖片）

知名粵菜酒家福臨門公司及第三代負責人徐德強及其父親徐沛鈞 ，日前遭財務公司入稟高等法院，指公司及父子於去年5月借款逾1,125萬，並以3個物業作抵押，惟至同年7月仍未還款，財務公司遂入稟追討本金連利息逾1,355萬，以及要求交出抵押的3個物業。

原告易財務有限公司；答辯人昶華有限公司、徐德強及徐沛鈞。入稟狀指，答辯人向原告要求借貸1,125萬元，由第二及第三答辯人作擔保，各答辯人分別以駱克道金樂大廈地下及閣樓、舊山頂道好利閣1單位及兩個車位，以及梅道嘉富麗苑1單位及兩個車位作為抵押，以年息24%計算，並須於同年7月2日支付利息22.5萬元，同年9月2日則須支付逾1,147萬元。

入稟狀指，答辯人自去年7月2日未有支付第一期款項，原告於今年5月透過律師去信追討支付欠款及利息不果，遂入稟追討本金連利息逾1,355萬元，以及應支付已到期之利息，以及答辯人須交出3個抵押物業。

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記者：林育慧