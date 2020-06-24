【港區國安法】李家超：人大常委會按《立法法》處理　通過後即在港公布生效

▲ （梁偉榮攝）

保安局局長李家超表示，全國人大常委會將會根據內地的《立法法》進行「港區國安法」草案的立法工作，當草案通過後，「港區國安法」就會在香港公布生效，而執法和檢控部門亦會履行職責。

李家超續稱，對警務處履行職責有信心，稱警方一向有優秀人才，分析力亦高，相信他們對了解新的工作要求有熱誠，但過程當中要做好培訓及建立制度。

被問及日後警方是否可以無限期拘留疑犯，李家超表示，所有執法工作都會按現行相關法律執行，在未有正式條文前，作任何評論都是個人揣測；又指最近公布的草案說明交代得很清楚，需要依法保障人權，而《基本法》及《公民權利及政治公約》的權利，都予以保留。

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記者：林曉君