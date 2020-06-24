李家超：過去五年共有6名警員涉毒品案被捕

▲ （梁偉榮攝）

保安局局長李家超表示，過去5年，共6名警員因干犯毒品相關的案件被捕，強調警隊有嚴謹的紀律及制度，而個別人員的違法、違紀行為，不代表警隊的價值觀，亦不應因為極少數個案而抹煞其他盡忠職守的警務人員的付出。

李家超在立法會回應議員質詢時表示，警方上月成立誠信審核行動小組，工作目標包括，主動調查人員嚴重違例、違紀、違法行為；及時辨識有潛在風險的工作流程；加強對人員行為操守的監察及監管制度。小組有15名成員，由警務處助理處長帶領，會向警務處處長匯報，並就不同計劃作可行研究，包括在警員入職或調任敏感崗位前自願驗毒。

不過有議員質疑自願驗毒的成效，認為吸毒者不會自願驗毒。公民黨譚文豪指出，飛機師及職業運動員等職業都會有就毒品及酒精作抽樣檢查，質疑為何警員不進行抽查，又質疑為何不能通過科學數據去界定因昏醉而無法執行公務。民主黨涂謹申認為，李家超以前作為警隊高層多年，在警隊誠信問題方面有責任。

李家超回應指評論不公道，稱任何團體都應有制度監管紀律，可以理解大型部門中有人未必完全遵守紀律的情況，又指立法會亦有很多不守規則情況，認為應支持一個能有效管治違紀的制度。

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記者：林曉君