▲ 疑搏解僱煲粥落藥致女僱主暴肥40磅，印傭認罪囚8個半月。

印傭疑與僱主關係不佳，欲激怒對方解僱自己，涉三度在粥內添加類固醇藥物溶液，導致女僱主及其2歲兒子水腫、患上庫興氏綜合症等，女僱主因此暴肥40磅。涉案印傭今（24日）於九龍城裁判法院承認意圖損害而施用有害物品，以及意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用有害物品共5罪，被判監8個半月。裁判官判刑時指，本案有一定程度嚴重性，可幸的是對受害人沒有重大損害。

案件本定於今天開審，惟印尼藉的被告Rinda（39歲）甫開庭便承認1項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品，以及4項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用有害物品。控罪指她於2019年10月8日、10日及24日在黃大仙現崇山一單位，向女僱主及其兩歲大的兒子施用有害物品，即地塞米松(dexamethasone)。

代表律師求情指，被告因與僱主關係不佳，僱主對她工作表現時有不滿，被告多次請辭但未被接納，被告便用了錯誤方式處理事件，以為激怒僱主便會被解僱，事後被告承認應該用更有智慧及文明的方式處理，並對女僱主及其兒子受到傷害感到後悔，同時表示抱歉。

律師又指，受害人留院及覆診後，身體沒有受到永久殘害，被告還押至今已8個月，深感後悔，承諾不會重犯，希望法官考慮將刑期同期執行，令被告可盡快返回印尼。

裁判官指，考慮到被告於準備審訊期間改為認罪，只能扣減四分一刑期。裁判官判刑時指，考慮到被告為兩名受害人的照顧者及涉案有害物的傷害性等，本案有一定程度嚴重性，可幸的是對受害人沒有重大損害，判監8個半月。

案情指，31歲女僱主與丈夫及2歲兒子同住，被告於案發前1年多開始在僱主家裡做女傭，女僱主於2019年4月開始有水腫，醫生於同年10月發現女僱主體內有過量類固醇，女僱主懷疑是被告所為，回家後便開始留意閉路電視，發現被告煮粥時，將1粒藥丸融於水中，並加入食物中，被告當場被捕，警誡下指為了協助僱主治療皮膚病，並指藥物是由印尼帶回港。

其後僱主翻看閉路電視片段，發現被告在同月8日、10日及24日數次在粥內添加需醫生處方的藥物地塞米松。醫療報告指，僱主及兒子疑因長期服用涉案藥物而患上庫興氏綜合症，症狀包括中央肥胖、水牛背及多毛症等；控方早前指女僱主因此暴肥40磅。

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記者：林欣樂