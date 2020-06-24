【港產口罩供應】PFE+BFE+VFE達99%　OxyAir Mask七色彩虹口罩將於7月3日開售

▲ 本港口罩生產商Oxyair Mask HK宣布，將在7月3日發售七色彩虹版口罩。

本港的新冠肺炎疫情雖有所緩和，不過口罩目前已經成為市民出入的必須品。本港口罩生產商Oxyair Mask HK昨日（23日）宣布，將在7月3日發售七色彩虹版口罩。

據Oxyair Mask HK在官方facebook表示，7月3日將會發售七色彩虹版口罩，每盒會有7包，每個顏色有一包，每包有10個，每盒合共有70個口罩，有關開售詳情將於本周六（27日）Oxyair Mask HK官方facebook公布。

至於此前已登記購買口罩的人士，Oxyair Mask HK指首批出貨時間將會在7月15日或之前，第二批出貨時間則會在7月31日或之前。Oxyair Mask HK強調，這裡所指的出貨時間是指他們將貨品交去物流公司的日子。

口罩規格

件數: 70（每盒7包，每包10件裝）

規格: PFE≧99%, BFE≧99%, VFE≧99%

尺寸: 17.5 x 9.5cm

顏色: 每個顏色有一包

產地: 香港

【口罩供應】BFE+PFE+VFE>98%+ASTM Level 2+EN14683 Type II Oxyair Mask HK成香港首家達歐美二級標準口罩廠

【港產口罩供應】Oxyair Mask HK VFE測試結果出爐 通過VFE及Level 2測試VFE多於99%

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責任編輯:羅嘉欣