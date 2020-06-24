  • 32°C
香港時間 : 2020624日 (週三) 15:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港產口罩供應】PFE+BFE+VFE達99%　OxyAir Mask七色彩虹口罩將於7月3日開售

健康 14:44 2020/06/24

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

本港口罩生產商Oxyair Mask HK宣布，將在7月3日發售七色彩虹版口罩。

本港的新冠肺炎疫情雖有所緩和，不過口罩目前已經成為市民出入的必須品。本港口罩生產商Oxyair Mask HK昨日（23日）宣布，將在7月3日發售七色彩虹版口罩。

據Oxyair Mask HK在官方facebook表示，7月3日將會發售七色彩虹版口罩，每盒會有7包，每個顏色有一包，每包有10個，每盒合共有70個口罩，有關開售詳情將於本周六（27日）Oxyair Mask HK官方facebook公布。

至於此前已登記購買口罩的人士，Oxyair Mask HK指首批出貨時間將會在7月15日或之前，第二批出貨時間則會在7月31日或之前。Oxyair Mask HK強調，這裡所指的出貨時間是指他們將貨品交去物流公司的日子。

口罩規格

  • 件數: 70（每盒7包，每包10件裝）
  • 規格: PFE≧99%, BFE≧99%, VFE≧99%
  • 尺寸: 17.5 x 9.5cm
  • 顏色: 每個顏色有一包
  • 產地: 香港

【口罩供應】BFE+PFE+VFE>98%+ASTM Level 2+EN14683 Type II　Oxyair Mask HK成香港首家達歐美二級標準口罩廠

【港產口罩供應】Oxyair Mask HK VFE測試結果出爐　通過VFE及Level 2測試VFE多於99%

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣

健康問題 口罩 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【遊牧家庭】港夫婦同棄高薪厚職全家旅居中日泰　70後金融人：我們一家好享受
18:52 2020/06/16
【遊牧家庭】港夫婦同棄高薪厚職全家旅居中日泰　70後金融人：我們一家好享受
【食用安全】荔枝含天然化學物大量進食可致死　食安中心：小朋友一次不可食超過5粒
16:46 2020/06/22
【食用安全】荔枝含天然化學物大量進食可致死　食安中心：小朋友一次不可食超過5粒
【公屋港女】父離世變公屋寬敞戶　失業大學生與媽媽憂調遷︰煩無地方住快痴線
13:15 2020/06/23
【公屋港女】父離世變公屋寬敞戶　失業大學生與媽媽憂調遷︰煩無地方住快痴線