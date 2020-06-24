【醫生診症室】醫人也醫心猶如社工　家庭醫生陳念德：救得一個得一個

▲ 家庭醫生陳念德，以作基層醫生為樂，並永不言退。

一般巿民如非急症，到診所求醫最先接觸多是家庭醫生。作為治療第一綫，他們雖非「舞刀弄搶」的大國手，卻是守護基層健康的重要人物。香港醫學會會董、家庭醫生陳念德，行醫34年，一直享受行醫樂趣。

陳念德醫生的腦海中，常有這個畫面：小時候他患有哮喘，常感氣促氣喘，每常病發，母親要揹着他衝到醫院求醫，聞氧氣、吊鹽水等才紓緩，她媽媽狼狽的情形，不時在記憶中浮現。眼見醫生的處方很快藥到病除，年紀輕輕的他感到神奇莫名，也覺得醫生工作能助人。

強化他當醫生的信念，是在新聞報道收看到越戰消息，爸爸對陳念德說：你想想有甚麼職業，無論在世界任何一個角落、發生何事都可以幫到人？

爸爸沒有給我答案，對我而言卻是充滿啟發性，行醫想法慢慢在我心坎中萌芽。

憑着優異成績，陳念德考入了港大醫學院。

醫科畢業，同學到不同崗位，有做研究、有做臨床及專科、有去教書……他在想，自己究竟是怎樣一個人？

外科不適合我，我愛與人溝通、互動和接觸，於是朝着家庭醫生的方向進發，為基層醫療努力。結果沒有揀錯，做得開心又有滿足感。

▲ 他愛與人溝通、互動和接觸，作為家庭醫生為基層醫療努力，做得開心又有滿足感。（被訪者提供）

心細如塵 為病人負責

屈指一算，86年畢業，他行醫已34年。難忘事多不勝數，以下是其中兩樁：

其一，93歲的伯伯患有血壓高，幾個月來一次覆診、取藥，陳念德已看了他一、兩年。突然有天伯伯說，近日大便有血，他轉介他照大腸鏡，家人擔心如此高齡做檢測有無問題，陳念德極力游說。身體檢查結果除了患上早期大腸癌，心臟血管也栓塞了兩條，需即時做「通波仔」手術。

家人事後萬分感謝，表示若不是陳醫生提議，爸爸不是死於腸癌也會心臟病發。今時今日，仍見95歲的伯伯精神矍鑠來覆診，做醫生最大安慰莫過於此。

很多時以為老人家90多歲不要多搞甚麼治療，但作為醫生，最想救得一個得一個，為病人負責。

其二，陳念德曾受情緒病訓練，有時會看一些輕性精神病及情緒病病人。有天，有病人轉介友人看情緒病，這40多歲家庭主婦，幾年前丈夫有外遇，自此自暴自棄，辦理離婚手續期間認識了一位男朋友，帶着14、15歲女兒與他同住。豈料他的男友竟趁她不覺時侵犯女兒，頓時不知何去何從，因自己一直是家庭主婦，無收入無工作，新男友本是她的「救命水泡」，沒料到竟是另一夢魘。陳念德打致電給認識處理家庭暴力的社工，跟進她的個案，機構安排地方暫時讓兩母女棲身。一、兩年後，這病人帶着女兒到診所，多謝他往日的幫忙。

▲ 出席健康講座分享醫療資訊，是他義工工作一部分。（被訪者提供）

醫生佩服的學者

作為醫生，兼任社工角色？

當病人像在大海中飄浮見到燈塔，可想像，那助力有幾大。我沒有着她自己去找援手，因為我知她一踏出診所，就把事情丟下，我給她確實的電話和地址，讓她有明確方向去處理問題。我一直很享受行醫樂趣，你幫人之外，自己也有滿足感。

資深醫生也有欽佩的人，陳念德的啟發者，是中大精神科的李誠教授。他當年極力把精神科下放於普通科醫生去睇，在精神科需求極大的情況下，這方法可行。他開設了很多精神科的相關課程，陳醫生是他第一屆頭10個的社區精神科的醫生學生。

他提出了情緒病這名稱，把精神病標籤效應大大減低，他是功不可抹，我好仰慕他。

貼地義工醫生

不少長者都認識陳念德，因為他平日有做義工為老友記服務。他加入香港醫學會後，與其他會董商議了一個共識，覺得醫生有個優勢，做他們擅長的事情——做義工辦慈善，着眼於巿民健康及其他社會服務，於是向香港社區投資共享基金申請一筆款項，在柴灣興華邨開展連串計劃名為「社區健康醫學堂」。

4年後到葵青再做同一計劃，香港醫學會動員也理想，大家都希望對社會有貢獻。

把關顧社區的信念在醫學界發揚光大，要貼地和入屋。有部分人看醫生像高高在上，其實大家地位是平等的。

▲ 由醫生、醫學生、醫生子女及物理治療師及職業治療師義工組織探訪隊，到長者家中進行探訪。（被訪者提供）

新冠驚魂

陳念德早前曾成功轉介一名北角佛堂感染群組的患者到急症室。這是他的舊病人，只是有點不適及輕微發燒求醫，陳念德不經意問他平日多做甚麼？他說會到佛堂，他腦袋即時叮了一聲。再問原來是爆發新冠的福慧精舍佛堂，他心涼了一截，叫他馬上到醫院接受詳細檢測，結果證實呈陽性。

翌日早上，陳念德不斷收到衞生署、衞生防護中心、醫管局來電詢問詳情：病人狀況、他和姑娘們有無戴口罩、診所當時有幾年病人等等極之詳盡，由於他非緊密接觸者不用隔離，但也關了診所半天進行徹底消毒。

問他怕嗎？

打開門開診都不大擔心，機會是有的，惟有勤洗手。太太就比憂心，回家除口罩及眼鏡後，要馬上洗澡，不能穿着上班衣服便坐下吃晚飯。經過03沙士肆虐，警覺性確是高些。

受疫情影響，他我的診所收入下跌20%，有同業向他說減少了5、6成。

平時主要看傷風咳的，確下跌較多。這也是一個啟示，作為一個醫生，都要多元化，睇多幾瓣。不是巿儈，家庭醫生是要對病人全人照顧，自己看病也有信心些，得一兩招唔掂㗎！

撰文：周美好