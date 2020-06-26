【產前產後】30歲月經失調不孕確診多囊卵巢症　中醫治療1個月囊腫消失成功懷孕

▲ 一名30歲女子月經失調及不孕，確診患有多囊卵巢症。

月經經常推遲，可能是多囊卵巢症的徵兆。註冊中醫師彭子芯向TOPick分享一宗病例，她曾接觸一名確診多囊卵巢症30歲女子，出現不孕問題，月經長期遲來十數天。近月病情加劇，接受中醫治療約一個月後，囊腫消失，更成功懷胎。彭醫師講解多囊卵巢症成因、症狀及治療方法。

【彭子芯醫師分享病例】

月經失調體重急升 從不孕到成功懷孕

患者求診時30歲，兩年多前西醫確診「多囊卵巢症」，原因不明，有定期檢查，但無服用西藥。她婚在後未有避孕的情況下，一直未能懷孕，屬中醫「不孕」的範疇。她的月經素來推遲十天至兩周不等，直到最近三個月內，體重急速增加12kg，努力節食及運動也不跌反升，令她擔憂多囊卵巢病情加重，於是在今年3月求診中醫。

當時見患者身體情況大致良好，腸胃睡眠等情況正常，就是月經失調和體重急升，脈象緩慢而不流利，尤其腎脈特別弱，有瘀血、濕氣、腎虛的問題，是典型常見多囊卵巢症的患者的體質，必須活血化瘀、祛濕利水、補腎氣同時兼顧。

患者服用中藥3周後，體重減輕超過6磅；接受超聲波檢查時發現多囊情況消失，不論卵巢及子宮都沒有發現異常，再服用中藥一周後就成功受孕，現時安心養胎中，胎兒也發育正常，令她十分驚喜。

多囊卵巢症成因

現代醫學認為多囊卵巢症由內分泌失調引起，成因不明，相信與遺傳、環境等因素有關，有家族史、肥胖較易患上此病。但臨床上也見到不少沒有家族史、體型纖瘦的女士患病，這就與後天失調令體質變差有關。

多囊卵巢症症狀

卵巢出現多個「囊」，其實是一些未能成熟變為卵子的卵泡。患者會出現排卵障礙、月經不調、不孕等問題；同時，可能伴隨肥胖、暗瘡、毛髮旺盛等症狀，非常困擾。若出現月經不調問題，多數經期推遲，輕則推遲1至2周；嚴重者幾個月來經一次，經血量多數較少。

多囊卵巢症雖然是一個現代病名，但近代中醫婦科結合現化醫學及古代對不孕的治療，也對此病有深入的研究，認為多數「腎虛」為主因，並經常夾雜「痰濕」、「氣鬱」、「瘀血」等因素，針對身體失調情況利用中藥、針灸等方法去補腎、祛濕、理氣活血等，能有助改善病情。

治療方法

1.視乎患病年日、病人年齡

多囊卵巢症在中西醫角度都是難以根治的疾病，不能保證能夠「治癒」。此個案的女士患病時間相對不長，年齡未過35歲，身體其他情況尚可，所以在治療方向正確的情況，加上積極運動減重，最後能臨床痊癒又成功懷孕。

至於一些病程較長、年齡較大，或伴隨較多身體問題的患者，治療此病時相對困難，不一定能完全消除「多囊」問題。

2. 視乎生育需求

每次診症時，都必須問清晰患者有沒有生育需求。對於希望懷孕的女士，會先以調經助孕為首要方向，促進正常卵子的排出，建立正常的月經周期。

沒有生育需求的女士，則以改善其他症狀為主，例如透過中藥調整內分泌，理氣祛濕幫助減重，或者改善暗瘡等皮膚問題。除了中藥、針灸治療外，亦應積極做運動，減少攝取高脂食物，也有助此病的康復。

3. 調節飲食

患者宜吃新鮮營養低脂、性質溫和的食物；忌吃肥膩、濃味、生冷冰凍、糖份高、性質偏寒的食物，也要少吃精製食物。

偏腎虛的患者：可多吃一些有補腎作用的食物，例如：黑豆、合桃、栗子、桑椹、桑寄生等。

偏濕重的患者：可多選陳皮、薏仁、淮山、扁豆、粉葛等祛濕食材入饌。

康復機會

要根治多囊卵巢症，令多囊情況消失是十分困難的，絕對沒有「包醫好」。但幫助患者成功懷孕、改善症狀、減肥等目標是可以達到的。

治療前須與患者溝通，清楚了解有沒有懷孕意願、有甚麼想改善的症狀。除了服藥，配合減肥、運動、調節飲食等，偶然有「多囊」情況消失的個案，但不必過於執著「根治疾病」，以改善身體狀況為目標，壓力也會減輕一些。

更多婦女病資訊，請看：

【卵巢早衰】月經不規律是卵巢早衰症狀恐不孕 中醫推介食物保養卵巢子宮

【M痛十級痛】經痛痛到暈痛到嘔 婦科醫生按症狀分經痛程度3級表【附成因及紓緩方法】

【紓緩經痛】女生壓力大吃生冷食物易經痛頭痛 中醫推介食物紓緩經期前不適【附食療】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃泳欣