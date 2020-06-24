【瘦B變巨B】兩孩媽曬女兒一年前後對比照　嫲嫲湊一年大幾個碼變巨型B

▲ 台灣一位媽媽分享女兒一年前後對比照，幼女變巨型B。

「有一種餓，叫做嫲嫲覺得你餓」，身為長輩，經常都擔心家中的孩子吃不飽，不停做不同的美味食物，但孩子就在不知不覺之間，被養成巨型B。日前，台灣有一位媽媽在社交媒體分享家中女兒的一年前後對比照，驚見家中幼女急增長幾個碼，無奈表示，「這一年你們經歷了甚麼？」

妹妹變成巨型BB

台灣一名媽媽在Facebook群組「爆廢公社二館」發帖及上載相片，相片中有兩名女兒的合照，大女抱著幼女，一年後以同樣姿勢再拍照，竟發現大女的樣子依然甜美，沒有太大分別，但她懷中的妹妹由剛出生瘦弱的模樣，長大幾個碼，形成「米芝蓮」肉肉手腳，變成臉圓肉厚的可愛寶寶，呆萌的樣子相當可愛。

媽媽指，幼女在出生一個月後到嫲嫲家中生活，由嫲嫲照顧。她上載照片，不禁留言表示，

這一年你們經歷了甚麼？

網民：一定係嫲嫲養

帖文引來網民熱議，不少人大讚女兒可愛，也有人一眼看出是家中長輩悉心照顧，「嫲嫲覺得她們太瘦了」、「不用懷疑，是嫲嫲養的」、「嫲嫲養的通常不會失望」及「看來嫲嫲家中的伙食很豐盛」。

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責任編輯：王明芳