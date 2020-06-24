【離巢大台】林師傑離開TVB做獨立歌手　太太歐陽巧瑩力撐：我哋會過得好好

▲ 林師傑宣佈與TVB及星夢娛樂結束賓主關係。

藝人林師傑今日（6 月24日）下午宣布與TVB及星夢娛樂正式結束賓主關係，並在個人Instagram上剖白，直指TVB開出的續約條件是轉為「6 Show合約」，即意思一年保證有萬二元收入，令林師傑感震驚，於是決定離開公司，外闖做獨立歌手。

林師傑在Instagram發文指與TVB的11年合約結束，並憶及歌手夢多年未成的失落感：

多謝大家關心，今日終於正式結束同TVB+星夢嘅賓主關係！ 呢十一年黎聽得咁多嘅一句說話『你幾時出歌呀？』呢句每次聽到 個心都那住那住痛 其實唔係唔想出 係冇得出 自己寫埋寫埋至少十幾廿首喺床下底 諗點樣蒙面出歌 諗左五年 做現實中嘅木偶哥。

此外，他又提到TVB開出的續約內容令他更下定決心離開：「舊公司向我提出轉簽6 show合約，即意思一年保證有萬二蚊收入，雖然連一個月租金都不夠，但確實有如上天恩賜，我萬二分感激！我今年三十二 有家室，請問如何接受呢份恩賜呢？」

最後，林師傑又稱：「十一年前參加比賽立志做歌手， 十一年後重新出發做獨立歌手，會遲嗎？ 要老婆陪我一齊捱窮 辛苦你了！2020年6月24號 香港獨立歌手 — 林師傑」

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▲ 林師傑離開TVB獲太太全力支持。（Instagram圖片）

歐陽巧瑩為老公打氣

林師傑太太歐陽巧瑩亦在Instagram出Post為老公加油：「由我離開TVB至今，無論私下定公開一句不是都冇講過，因為我真係唔想同佢有關係。但我今日想講一句多謝放生我老公，不過請收返起你地嘅恩賜，我地會過得好好！」

西班牙出生的林師傑自幼隨父母到新加坡居住，其後曾赴澳洲升學，之後再回流返港。他於2009年參加首屆《超級巨聲》入行，推出過不少歌曲，並於2012年參演處境劇《愛‧回家》飾演木偶哥入屋，漸漸為人熟悉，但星路發展始終平平。

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▲ 林師傑的大台告別作是《十八年後的終極告白》。（《十八年後的終極告白》劇照）

早前，他在《十八年後的終極告白》中的吹水一角演出亮眼，但就傳出被TVB冷待，沒想到更會成為告別作，且有指他與ViuTV簽部頭約。

在感情方面，林師傑於2015年開始與港姐歐陽巧瑩拍拖，並於2018年結婚。而太太歐陽巧瑩亦於今年離巢，並有指她已轉投ViuTV。

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